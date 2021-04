De Exatlón México a la política: Zudikey Rodríguez compite por la presidencia municipal de Valle de Bravo

La deportista inició su campaña siendo parte de la coalición "Va por México". (Foto: @zudikeyrodriguez/ Instagram)

La ex participante de Exatlón México, Zudikey Rodríguez, comenzó su campaña política como candidata a la presidencia municipal en Valle de Bravo, en el Estado de México, lugar donde nació.

El día de ayer, la atleta dio inicio a su campaña con un discurso que transmitió por Facebook. “Hoy arrancamos esta campaña que me apasiona, me motiva y me obliga a entregar lo mejor de mí, lo mejor de mí para ustedes, para nuestro querido municipio”, expresó ante al público presente.

Durante los próximos 35 días, la deportista se dedicará a hacer labor política de la mano de la coalición “Va por México”, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN).

Video: Zudikey Rodríguez Núñez / Facebook.

“Todos vamos a saludar, a tocar puertas, a recorrer cada rincón del municipio, a tocar el corazón de todos los vallesanos”, dijo después de haber presentado al equipo que trabajará en conjunto con ella.

“Gracias a mi familia priísta por permitirme el honor, el gran privilegio de ser su representante en este gran proceso”, expresó a los políticos que la acompañaron.

En su discurso inaugural dio detalles sobre las prioridades de su plan de acción, que van desde garantizar paridad, mayor acceso al deporte y a la seguridad, además de mejorar la calidad de vida y la protección del medio ambiente de Valle de Bravo.

De esta manera, la famosa deportista se comprometió por luchar por su lugar de nacimiento en conjunto con el equipo político de trabajo que presentó. “Aquí arranca la carrera que nos llevará a la presidencia de Valle de Bravo”, exclamó.

Video: @zudikeyrodriguez / Instagram.

En sus historias de Instagram, la deportista compartió que su esposo, el ex futbolista Pato Araujo la acompañó en una cabalgata previa al evento, que formó parte de sus actividades para dar inicio a su campaña.

Zudikey Rodríguez, del atletismo a la carrera política

Nació el 14 de marzo de 1987 en Valle de Bravo, en el Estado de México. Tiene una licenciatura en Nutrición y desde muy joven ha dedicado su vida al deporte, y en mayo del 2007 registró su mayor récord personal con 200 metros en 23.18 segundos.

En ese mismo año, Zudikey ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos en Brasil en la misma competencia que Ana Gabriela Guevara, María Teresa Rugeiro y Gabriela Medina.

En 2008 participó en los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en Beijing, China.

Zudikey Rodríguez fue una emblemática participante de Exatlón durante varias temporadas. (Foto: @zudikeyrodriguez/ Instagram)

Rodríguez emigró a las vallas, donde destacó y se convirtió en una leyenda, ya que en 2014 ganó los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la categoría de 400 metros.

Mientras su carrera deportiva iba creciendo, en el 2017 fue parte del Ejército Nacional como sargento segundo de educación física y deportes y en 2019 fue declarada Secretaria del Deporte del Comité Directivo Estatal (CDE) en el Estado de México.

Desde el 2018 formó parte de los competidores del reality Exatlón, donde destacó por su fortaleza y resistencia. Se le consideró incluso “la reina sin corona”, pues en la segunda edición del programa tuvo que salir debido a una lesión antes de la final.

Zudikey Pato Araujo se casaron en 2020. (Foto: @araujo.patriciog/ Instagram)

A principios del 2019 anunció su compromiso con el ex jugador del club deportivo Chivas Patricio Araujo, con quien se casó en 2020 en una “Boda Colosal” durante la cuarta temporada del mismo reality de TV Azteca.

En la cuarta temporada, la participante del equipo “Titanes” tuvo que salir de la competencia debido a que le informaron que algunos miembros de su familia se habían contagiado de COVID-19 y que se debatía entre la vida y la muerte.

La deportista ha contado a lo largo de sus años en la pantalla sus más grandes batallas, como la pérdida de su hijo de tres años o el fallecimiento de sus familiares y seres queridos.

