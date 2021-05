“Venga la Alegría”: criticaron a Laura G por ridiculizar a Cynthia Rodríguez cuando estaba hipnotizada

(Foto: vengalaalegriatva / Instagram)

Cynthia Rodríguez volvió a acaparar la atención después de que fue hipnotizada en vivo durante un programa de Venga la Alegría, pero aunque para sus compañeros y la producción resultó muy divertido, para el público habitual del matutino este segmento fue realizado para ridiculizarla y obligarla a hacer diversas conductas que no agradaron mucho.

Y es que la actriz, conductora y cantante apareció al aire para colaborar con el famoso hipnotizador Tony Kamo, quien la introdujo en un trance profundo que la impulsó a bailar, cantar en otro idioma y hasta coquetear con Sergio Sepúlveda.

“Cuando yo cuente tres tú vas a despertar y cuando lo hagas, estará el amor de tu vida enfrente de ti”, dijo el experto justo antes de que Cynthia se lanzara hacia su compañero y amigo para tocarlo, hablarle cariñosamente y hasta intentar quitarle la ropa.

El conductor agradeció los halagos de su compañera que en un abrir y cerrar de ojos lo vio como su pareja y el destinatario de más de un piropo: “Me da pena admitirlo porque están todos aquí, pero tienen que saberlo. Tengo que decirlo, estás tan guapo”.

Infobae

Acto seguido, Cynthia comenzó a tocar indebidamente a Sepúlveda e incluso intentó quitarle la corbata, mientras afirmaba que “era el amor de su vida”.

La conductora también bailó y hasta habló otro dialecto en vivo, situaciones que provocaron más de una carcajada de Laura G, Brandon Peniche y el mismo Sergio, pero aunque todo pareció felicidad en el foro de Venga la Alegría, la situación no fue recibida igual por la audiencia, ya que opinaron que todo fue “montado” y se hizo para dejar mal parada a la protagonista.

Las redes sociales se convirtieron en el lugar ideal para depositar sus quejas, así en la cuenta de Instagram del programa matutino opinaron: “No estuvo para nada agradable o “Creo que no estuvo bien”.

Otros usuarios comentaron: “Esto no fue divertido, solo fue desagradable e incómodo”, “¡Totalmente innecesario! ¡Cuiden sus contenidos y a sus conductores!”, “A Laura siempre le gusta hacer eso”, “Y Laura G siempre queriendo ser protagonista”, “Ya ni lo terminé de lo incómoda que me sentí”, “La verdad fue muy pertubador eso” o “Como siempre Laura G metiendo cizaña para que Cyn caiga en ridículo que mal gusto”.

Ante tantas críticas, Laura G, Brandon Peniche, Sergio Sepúlveda y el productor de Venga la Alegría, Dio Lluberes, rompieron el silencio para poner freno a los ataques.





“Mi querida @cynoficial es una gran compañera y cuando aceptó someterse a la hipnosis de Tony Kamo, jamás dudó porque es una profesional y sabe que todos nosotros la cuidaríamos, somos familia en @vengalaalegriatva te quiero CYN”, escribió el creador de Difícil de Creer en su cuenta de Instagram.

Brandon Peniche subió un video en sus historias para explicar que su risa fue provocada por la situación: “Cuando no sé qué hacer o me pone incómoda la situación, me entra un ataque de risa y casi lloro de la risa, pero la verdad estuvo muy impresionante”.

Laura G, por su parte, también usó su cuenta de Instagram para aclarar que todo lo hizo bajo las indicaciones de su productor y no por iniciativa propia, como muchos usuarios señalaron.

“Piensan que salió de mí”, dijo en un video al lado de Cynthia y Dio Lluberes, quien aceptó ser “la mente” detrás de la sección.

(Foto: vengalaalegriatva / Instagram)

“Acuérdense que tenemos un productor que nos da indicaciones... cualquier reclamo con Dio Lluberes”, añadió.

El mismo Lluberes agregó desde su plataforma personal: “Espero que ustedes en casa se diviertan tanto como lo hacemos nosotros en Venga la Alegría.”.

Con estos pronunciamientos buscaron terminar con la polémica que envolvió a Cynthia, quien en todo momento se mostró sin molestia e incluso se dispuso a celebrar su cumpleaños con sus compañeros y amigos.

SEGUIR LEYENDO: