“Valiéndole madr*s su programa”: Escorpión Dorado destapó el gran secreto del “Capi” Pérez en “Venga la Alegría”

El Capi le confesó al Escorpión Dorado la verdad sobre su participación en Venga la Alegría. (Foto: @laresolanamx/ Instagram)

El famoso comediante Escorpión Dorado visitó a mediados de abril los foros de TV Azteca y aprovechó su paso para saludar y hacer bromas a sus conductores, sobre todo al Capi Pérez, quien dio una impactante revelación sobre su participación en Venga la Alegría.

El Escorpión Dorado fue invitado a un capítulo de La Resolana, el programa conducido por Carlos “El Capi” Pérez, en donde le preguntó sobre si en ese momento no debería estar en el matutino.

“¿No a esta hora se supone que estás en Venga la Alegría?”, le dijo al famoso comediante.

“Sí se supone, pero acá entre nos, grabo algunas cosas. Llego muy temprano, grabo y luego ya me vengo aquí, pero no le vayas a decir a nadie”, le pidió al Escorpión detrás de cámaras de su programa nocturno.

La respuesta del Capi hizo estallar en carcajadas al Escorpión, quien comentó la situación con su particular sentido del humor.

“Los pendej*s de Venga la Alegría trabajando y el Capi valiéndole madr*s su p*nche programa”, dijo haciendo referencia a Patricio Borghetti, Roger González, Anette Cuburu, Laura G y Ricardo Casares, entre otros.

“El Capi” aprovechó la broma para promocionar las transmisión del programa “en vivo”, por lo que el influencer le respondió: “En vivo y con 400 conductores que si no está el Capi ni se dan cuenta”, pues la plantilla de Venga la Alegría es bastante extensa.

Por otro lado, una de las conductoras que también destacó en la visita del Escorpión Dorado fue la también cantante Cynthia Rodríguez, con quien protagonizó un romance de broma.

“Tengo muchas mujeres regadas en mi pasado”, dijo durante una entrevista para el programa, cuando ese momento llegó la cantante.

“Vine por mi ex esposa Cynthia Rodríguez”, anunció el creador del canal de Youtube Peluche en el Estuche.

“¿Por qué no me has llamado?”, le respondió la novia del famoso cantante Carlos Rivera.

La conductora de Venga la Alegría le reclamó al Escorpión Dorado el no haberla llamado. (Foto: @cynoficial/ Instagram)

“Quedaste hace ocho años de llamarme, ocho años. No vengas ahora a buscarme a mi trabajo”, lo rechazó la ex concursante de La Academia.

“Oye, pero me estás mandando fotos muy insinuantes, Cynthia”, dijo para su cámara el famoso youtuber. “Porque tú me las pediste”, lo esquivó Rodríguez.

Este video es el detrás de cámaras de la visita que hizo a la cadena de televisión propiedad de Ricardo Salinas Pliego el pasado 16 de abril.

“Vamos a regresar a un lugar en el que me han venerado por siglos, por décadas. Se llama TV Azteca”, dijo al principio del video y al llegar a la puerta siete.

El famoso influencer saludó a sus viejos amigos y los conductores de Venga la Alegría. (Foto: @VengaLaAlegria / Twitter)

“El pretexto es para hacerle el paro al pendej* del Capi”, confesó la verdadera razón para su visita, pues fue el mismo Capi quien le pidió a “El Dios del Internet” que le ayudara a subir rating.

Su presencia en Venga la Alegría fue una sorpresa para todo el equipo, sobre todo para Tábata Jalil, quien se mostró hasta incómoda con el saludo del Escorpión.

Durante el programa el influencer se mostró confundido porque todos los conductores se encontraban con ropa de dormir debido a que festejaban el Día Internacional de la Pijama.

“¿Nunca habías estado estado en las instalaciones de esta bendita empresa?”, le preguntó el Capi Pérez durante La Resolana.

El Escorpión Dorado es uno de los influencers más importantes del momento. (Foto: @goldenescorpion/ Instagram)

En el 2019, el famoso youtuber reveló que trabajó al lado de la periodista de espectáculos Pati Chapoy en TV Azteca.

Esto fue resultado de la carrera de periodismo que cursó Álex Montiel, influencer detrás del “El Escorpió Dorado”, quien estudió en la escuela Carlos Septién.

Montiel también trabajó para Loret de Mola, Adela Micha y Guillermo Arriaga.

