¿De TV Azteca a Estados Unidos?: Laura G podría estar en negociaciones con otra televisora

De acuerdo con algunas versiones, Laura G podría estar en negociaciones con televisora de Estados Unidos (Foyo: Instagram @lauragii)

Tras una amplia trayectoria en Televisa, Laura G se integró a las filas de Venga la alegría en septiembre de 2019 y desde entonces se ha convertido en una de las conductoras importantes de TV Azteca. Sin embargo, recientes versiones apuntan que la presentadora de entretenimiento podría estar en negociaciones con una televisora de Estados Unidos.

En caso de confirmarse la noticia, se trataría de Estrella TV, una cadena de televisión mexicana-estadounidense que emite su contenido en español y pertenece a la empresa de medios Estrella Media. Así lo dio a conocer “chamonic3″, cuenta de Instagram que se dedica a la divulgación de noticias de entretenimiento.

”Se los dije, Laura G estuvo en Los Ángeles, California. Al parecer ella dijo que vendría, sería viaje redondo. Vino por la vacuna, más una entrevista, más una negociación con Estrella TV... Ya se regresó hoy a México”, aseguró la cuenta de noticias en la red social.

De acuerdo con la cuenta de Instagram "chamonic3", la conductora podría estar en negociaciones con la cadena televisiva "Estrella TV", aunque Laura G aún no ha confirmado dicha versión (Foto: Instagram @chamonic3)

A pesar de que la conductora de TV Azteca no ha confirmado ni negado la noticia hasta el momento, sí documentó su viaje a Estados Unidos y subió una fotografía en compañía de su familia. Además compartió en sus historias de Instagram fotografías con Omar Chaparro debido a que participó en el programa del comediante llamado Tu-Night.

“¿A qué vine a Los Ángeles?”, preguntó la artista a sus seguidores y aseguró que la respuesta correcta fue “con Omar Chaparro”. Esta emisión liderada por el actor mexicano se trata de un late night show donde acuden diversas personalidades del medio para ser entrevistadas, entre ellas han estado Facundo, Lupillo Rivera, Jaime Camil, entre otros.

Mientras tanto, Laura G se mantiene con su participación diaria en el matutino de TV Azteca, donde recientemente fue acusada de llegar tarde. Esto después de que el personaje Margarita Mckenzie, interpretada por ‘El Capi’ Pérez, señaló que la conductora no respeta el horario de entrada de Venga la Alegría que comienza a las 8:55 de la mañana.

A través de su cuenta de Instagram, Laura G documentó su viaje a Los Ángeles y que estuvo con Omar Chaparro para aparecer en su programa "Tu-Night" (Foto: Instagram @lauragii)

“Vean esta imagen de las 8:53 con 50 segundos”, dijo Mckenzie al mostrar un video donde se ve a Laura G llegar al estudio descalza, mientras que una persona de la producción la persigue para colocarle el micrófono de solapa. Después, la conductora se sienta a la orilla del escenario para ponerse unas zapatillas y después camina para integrarse con sus compañeros, quienes ya están listos para dar la bienvenida al programa, pero primero los maquillistas corren para terminar de arreglarla antes de que Venga la Alegría entre en vivo.

Tras la muestra de esta evidencia, el personaje interpretada por “El Capi” Pérez cuestionó a la presentadora, quien respondió: “Margarita, mis superiores saben perfectamente que nunca voy a llegar temprano porque yo no tengo ayuda en mi casa, no tengo personas que me ayuden, me levanto, hago camas, hago el desayuno, cambio a mis hijos y el acuerdo con mi esposo para que funcionemos como familia es que ya los deje desayunados y listos para que él los lleve a la escuela, por eso no ando tan peinada y tan maquillada porque yo prefiero hacer eso que andar producida, la verdad”.

En esta sección del matutino, Laura G no fue la única señalada, ya que también se señaló a otros presentadores, como fue el caso de Patricio Borghetti por usar el celular indebidamente. “Me han llegado varias denuncias de parte de esta honorable producción, como una piedrita en el zapato”, agregó Margarita Mckenzie.

