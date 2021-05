“Me puedo aventar otro”: Camila Fernández habló así sobre su maternidad

Los padres de Camila son Alejandro Fernández y América Guinart (Foto: Instagram @camifdzoficial)

Este 6 de mayo el programa de espectáculos Ventaneando se enlazó en videollamada con Camila Fernández, quien mostró a su bebé Cayetana y mientras la cargaba, se dijo feliz y orgullosa con su nueva maternidad.

“Se porta súper bien y es súper linda. Me la he aventado súper bien y he tratado de ser la mejor mamá posible”, expresó la joven de 23 años quien está casada con Francisco Barba desde el pasado agosto de 2020.

Durante la conversación que tuvo con Pati Chapoy y los demás conductores, Camila expresó sus intenciones de tener otro bebé pues la maternidad le ha sido mucho más sencilla y llevadera de como se la habían planteado otras personas.

“Hay mucha probabilidad de que sea doble. Me puedo aventar otro. La maternidad es mejor como me lo contaron, ahorita estoy en las nubes. He sufrido dolor y desveladas, pero estoy súper bien”, dijo la hija de Alejandro Fernández.

La pareja se casó en agosto de 2020 tras 8 meses de noviazgo (Foto: Instagram @camifdzoficial)

Cuando fue cuestionada sobre su esposo, Camila expresó que Francisco Barba también está dichoso con su paternidad y ha desempeñado su responsabilidad de manera excepcional.

“Claro sí, muchísimo, es el mejor papá. Mi esposo empezó a cambiar los pañales”, mencionó. El padre de Cayetana no está relacionado con la industria del espectáculo así que su nombre sólo resuena por la relación sentimental que mantiene con Camila, de hecho, únicamente sus brazos salieron en la videollamada.

Otros miembros de la familia que están felices con la recién llegada a la familia Fernández son sus abuelos:

“Mi mamá (América Guinart) me ha dicho cosas muy buenas. Me aconseja cantarle, bañarla, sobre los pañales; ella ha sido la mejor maestra. Ayer los vimos a los dos y estaban felices. Le cantaron y yo lloré de la felicidad. Me encanta porque mi papá (Alejandro Fernández) es el más feliz del mundo con Cayetana”, compartió la joven cantante.

Sesión de fotos de Camila durante su embarazo (Foto: camifdzoficial / Instagram)

La pequeña bebé nació el pasado 14 de marzo en Guadalajara, Jalisco, ese mismo día Camila tuvo que ser operada de la vesícula; además vivió un embarazo crítico con porcentaje bajo de terminación, lo que implicó que la intérprete de No te vas pasara varios días en reposo absoluto tras presentar sangrados como parte de las complicaciones.

“Lo más difícil fue al principio con el dolor y todo. Ahorita tengo que ser administrada con mi tiempo; para la bebé, mi trabajo y mi vida social. Sin problema, lo lograré manejar, como todo lo que venga” expresó la cantante para “Ventaneando”.

El nombre de Cayetana significa “fuerte como una piedra” y fue elegido por los nuevos padres para recordar las dificultades que sorteó su familia para la llegada de su primogénita.

Camila Fernández mostró el rostro de su bebé (Cortesía: Instagram de Camila/ Revista Hola)

El pasado 15 de abril Camila compartió en historias de Instagram fotos de su hija que salieron en una de las más recientes publicaciones de la revista ¡HOLA!.

La menor nació midiendo 49 centímetros y pesó 3,660 gramos en un hospital de la ciudad de Guadalajara luego de una cesárea tras la cual la cantante de Mío.

La pareja se casó en agosto de 2020 en una ceremonia que fue criticada por realizarse en medio de la propagación del COVID-19, desde entonces los rumores de embarazo comenzaron a circular como razón de la premura.

En febrero de 2021 la joven cantante compartió lo siguiente en sus redes sociales: “La vida nos da bendiciones por las que vale la pena luchar. Para mi hija y para mí, representó una lucha desde los primeros meses. No había podido compartirles la felicidad de mi embarazo porque pasé por meses muy complicados con mi nena”.

