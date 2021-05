“We Are The Nobles”: Netflix prepara versión en inglés del éxito mexicano Nosotros los Nobles

"Nosotros los Nobles", fue la ópera prima y el primer gran éxito de Gary Alazraki (Foto: Archivo)

La considerada como la segunda película mexicana más taquillera de la historia está a punto de ser reversionada en una inesperada producción de la que ya están por comenzar los preparativos.

Se trata de Nosotros los nobles, cinta que batió récords de audiencia en 2013 y que representó la ópera prima de Gary Alazraki, con la que se dio a conocer el popular personaje de Javi Noble, encarnado por Luis Gerardo Méndez.

Ahora esta historia basada a su vez en la cinta de Luis Buñuel El gran Calavera, que narra las peripecias vividas por tres hermanos, hijos de un padre millonario, cuando éste decide retirarles su apoyo económico, buscará volver a conquistar las pantallas, pero esta vez en territorio estadounidense.

En su momento se convirtió en la película más taquillera de la historia en México, superada años después por "No se aceptan devoluciones" (Foto: Cuartoscuro)

Bajo el título We are the Nobles, la cinta será producida por la plataforma Netflix y la premisa será la misma: retratar a una familia de clase alta, ahora de origen estadounidense, que pierde su fortuna repentinamente y deberá hacer lo que nunca pasó por su mente: conseguir un trabajo para subsistir.

En su tiempo, el filme consiguió una recaudación de 327 millones de pesos a partir de un presupuesto de 25 millones. Asimismo, la película obtuvo una nominación en los premios Ariel en la categoría de Mejor guion adaptado y otra a Mejor actor.

Gary Alazraki estará vinculado también con este nuevo proyecto, por lo que se espera que sea una adaptación muy apegada al éxito que triunfó en México hace ochos años.

Luis Gerardo Méndez saltó a la fama por su papel de Javi Noble (Foto: Instagram @luisgerardom)

“Desde el principio Netflix demostró un compromiso inquebrantable para hacer esta película, y es un honor para mí trabajar con personas como Michael Barnathan y Chris Columbus, que han llenado el universo cinematográfico con películas clásicas durante años. Estoy deseando trabajar con todos los involucrados en esta nueva adaptación de la película que cambió mi vida”, expresó recientemente el director de cine para la revista Variety.

De acuerdo con el medio especializado Deadline, esta nueva versión será producida por Chris Columbus, Michael Barnathan y Mark Radcliffe, quienes llegaron a un acuerdo con Netflix para que la plataforma albergue la nueva producción.

A ellos se sumará el propio productor de la cinta original, quien también estuvo detrás del éxito de la serie Club de cuervos, junto con FilmSharks, como productora ejecutiva.

Gonzalo Vega falleció en octubre de 2016 a los 69 años de edad, tras luchar desde 2010 contra una rara enfermedad (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, el CEO de dicha compañía, Guido Rud, expresó su emoción por contar la misma historia con un enfoque refrescante y dirigido a un público de habla inglesa:

Estamos honrados de tener esta historia atemporal en desarrollo con Netflix y con un equipo de producción increíble. Hemos estado trabajando en esto con Netflix desde hace dos años y esperamos hacer más proyectos en inglés con ellos en el futuro. Creemos que esta película va a ser un éxito a nivel global

La exitosa película fue uno de los últimos trabajos del recordado actor Gonzalo Vega, quien le dio vida al patriarca Germán Noble, además catapultó la carrera de los actores Juan Pablo Gil, Luis Gerardo Méndez y Karla Souza. Fue un éxito sin precedentes y por unos años se convirtió en la película más taquillera de la historia mexicana, superando a El crimen del padre Amaro, hasta que fue rebasada años después por el filme No se aceptan devoluciones, producción de Eugenio Derbez.

Como "Barbie Noble", Karla Souza se posicionó como una de las actrices más cotizadas de México (Foto: Efe)

Al momento no se han dado a conocer detalles sobre el cast que integrará esta nueva versión, ni la fecha tentativa de estreno. De acuerdo con Variety, la misma productora ya trabaja con Jonás Cuarón en la producción de una película sobre El Chupacabras, por lo que la historia de los Nobles no es el único producto de origen mexicano que verá la luz en las pantallas estadounidenses.

