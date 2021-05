Crecen las dudas sobre el paradero de Vicente Fernández Jr.: aseguran que abandonó el país por problemas con unos terrenos

El empresario y cantante Vicente Fernández Jr, hijo del famoso cantante mexicano del mismo nombre, buscará convertirse en diputado en la próximas elecciones del 6 de junio. EFE/ Francisco Guasco

El cantante y candidato a diputado por el Partido Encuentro Social (PES) en Guadalajara, Jalisco, Vicente Fernández Jr., podría haber dejado el país por un supuesto conflicto con la Secretaría de Marina, según informó la periodista de espectáculos Ana María Alvarado.

Durante la transmisión de este lunes de la revista matutina Sale el Sol, la comunicadora reveló que una amistad cercana al hijo de Vicente Fernández le confesó que el cantante tiene presuntos problemas con la Marina por falta de pagos de un terreno del que es dueño en Puerto Vallarta, Jalisco.

“Fíjate que otra amistad me dijo que también tenía problemas en la Marina porque tiene alguna propiedad en Vallarta y que también debe ahí los pagos de la Marina. Entonces no sé por dónde va el asunto, porque como que lo veo muy complicado. Hay como versiones muy opuestas”, especuló la periodista.

La versión de que el cantante dejó el país fue confirmada por su novia, Mariana González, al periodista Eliud Arce, quien es el corresponsal de grupo Imagen en Guadalajara, según informó en el espacio televisivo.

“Mariana González, muy amablemente me comentó que se trata de una situación familiar y que no está en México, que se encuentra fuera del país. No sabemos en dónde, si en Houston, si en Estados Unidos. En dónde, no sabemos”, relató el periodista.

Además, el corresponsal informó que intentó ponerse en contacto con el candidato del PES para esclarecer su paradero, pero no pudo encontrarlo en su número telefónico, a pesar de que esta siempre había sido una vía para tener comunicación con él.

“Tengo el teléfono de Vicente Fernández Jr., le marqué e inmediatamente me contestaron: ‘Este ya no es tu número’. Lo cual me dejó muy desconcertado, me comuniqué con Mariana González (la pareja del candidato), y me contestó que ‘como inventan los medios de comunicación, que todo está bien”, narró el corresponsal de la televisora en referencia a los rumores de una supuesta estadía en una clínica de rehabilitación.

Las especulaciones sobre el paradero del cantante comenzaron una vez que el pasado 6 de mayo, durante la transmisión del programa Chisme No Like, los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain informaron que el empresario y cantante se encuentra presuntamente internado en una clínica de rehabilitación.

Condición que lo mantendría alejado de redes sociales y que explicaría su ausencia en las plataformas digitales, en donde se ha mantenido inactivo desde el pasado 12 de abril. Su última publicación se trata del videoclip de un sencillo del álbum “La Oveja Negra”, que filmó junto a la cantante Nora González y que lanzó durante los primeros días de abril.

Vicente Fernández Jr, y su novia, Mariana González, buscan las diputaciones de los Distritos 20 y 3 en Guadalajara Jalisco. EFE/ Francisco Guasco

Por otra parte, la también candidata a diputada Mariana González, negó que el empresario esté internado en una clínica de rehabilitación.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la apodada “Kim Kardashian mexicana” respondió a los comentarios de algunos seguidores y aseguró que “todo está bien” y que “son especulaciones”, en un intento por desmentir los rumores que involucran a su pareja.

“No inventen, nada que ver. Son especulaciones, todo está bien”, comentó la tapatía en una publicación en la que posó con un vestido verde muy similar al Versace con estampado tropical que Jennifer López utilizó en ceremonia de los Grammy’s en el año 2000.

En esa misma publicación, Mariana escribió un claro mensaje sobre “enfocarse en lo más importante” y hacer a un lado los rumores y las especulaciones: “La vida es como una cámara, enfócate en lo importante, captura los buenos momentos. Saca de lo negativo algo positivo, y si no sale como esperabas, intenta una nueva toma”, expresó en la red social.

