Por qué Vicente Fernández Jr. ha estado alejado de su novia y de las redes sociales

En las últimas semanas, Vicente Fernández Jr. y Mariana González no se han mostrado juntos en sus redes sociales (Foto: Instagram @vicentefdzjr9)

Durante la emisión del 6 de mayo del programa Chisme No Like, los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain revelaron que Vicente Fernández Jr. se encuentra presuntamente internado en un centro de rehabilitación. De acuerdo con los presentadores del programa de farándula, el hijo de Vicente Fernández llevaría 22 días en dichas condiciones y por ello no ha subido ninguna publicación en su cuenta de Instagram desde el pasado 12 de abril.

Para rectificar esta información, Ceriani y Beristain entrevistaron Jaime García “El charro de Toluquilla”, quien actualmente es candidato a diputado para las próximas elecciones del 6 de junio y asegura ser cercano Fernández Jr. y a su familia: “Él es mi compadre, está bien. A mí me buscó para pedirme unos centavos, (...). Yo le conseguí unos centavos, pero sus problemas son de ellos, yo no me meto, (aunque) soy parte de la familia y por eso me lo pidió a mí”, aseguró.

Los conductores del programa de YouTube dijeron tener información acerca de que el hijo de “El charro de Huentitián” usó ese dinero para “andar de arriba para abajo con su novia Mariana”, a lo que Jaime García contestó que él desconoce para qué fue destinado el préstamo que hizo a su amigo: “No, yo no sé para qué, ese es problema de él, yo lo quiero mucho y él sabrá sus cosas”.

De acuerdo con el programa "Chisme No Like", Vicente Fernández podría estar internado por rehabilitación (Foto: Instagram @vicentefdzjr9)

Ante esta respuesta, Javier Ceriani mencionó que se encuentra “preocupado” debido a que “la familia (de Vicente Fernández Jr.) lo internó en un centro de rehabilitación” y cuestionó al político sobre si conoce las razones. Jaime García aseguró que Fernández Jr. sí está siendo atendido, pero desconoce el lugar y las condiciones.

“No está en un centro de rehabilitación, está con un psicólogo porque me dijo que con un médico. Es su hijo, es su familia de ellos, lo tienen que cuidar, sus cosas de ellos yo no las sé. (...). Vicente no es borracho ni es drogadicto, mi compadre a lo mejor trae algunas emociones mal encontradas de problemas de familia y eso es en lo que le están ayudando y es normal. (...). Son cosas normales, Vicente está bien, esos problemas todos los tienen”, aseguró el candidato a diputado durante la entrevista.

Hasta el momento, Fernández Jr. ni ningún miembro de su familia ha confirmado la noticia. Sin embargo, recientemente se especuló que había terminado su relación con Mariana González, quien es conocida como la “Kim Kardashian mexicana”.

Mariana González desmintió estar separada de Vicente Fernández Jr. (IG: marianagp01)

De acuerdo con Chamonic, cuenta de Instagram de noticias de entretenimiento, la joven no fue vista en un acto de campaña de su hasta ahora pareja: “A mí no me crean, pero me dicen que Mariana y Vicente Jr. están distanciados, que no estuvo ayer apoyándola en su campaña ni se han visto juntos”, escribió en una publicación.

“También pues Mariana compartió dos videos cantando unas canciones medio tristes y Vicente Jr. nada ha compartido. Cabe destacar que tampoco fueron a la fiesta del Potrillo, pero tiempo al tiempo”, agregó en la red social. Sin embargo, Mariana González desmintió estas especulaciones debido a que comentó la publicación y aseguró que no se trataba de un rompimiento.

“Hermosa, estamos súper bien… traemos agendas diferentes, diferentes municipios, y el día del cumple de Alejandro me tocó (ir a) Yahualica y a él otro. Salimos tarde, por eso no se asistió a lo de Alejandro, que lo visitamos ayer domingo”, aseguró la joven de 37 años.

