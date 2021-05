Survivor México: en qué conflictos se involucraron Denisha y Gary

Denisha y Gary tienen discusión sobre el comodín (Video: Instagram/@survivormexico)

Este miércoles 5 de mayo, la primer mitad de Survivor México estuvo dedicada a competir por los suministros, cuando la contienda terminó, Gary de Halcones se mostró muy molesto pues consideró que su tribu no se había esforzado lo suficiente a pesar de comprender la importancia que tenía obtener el jitomate, la cebolla y la pasta; recursos que ganaron los Jaguares.

Por otra parte, la cantante Denisha fue duramente criticada en redes sociales por los seguidores del programa, dicho señalamiento ocurrió porque ella afirmó tener malestar en la rodilla momentos antes de que fuera su turno de participar, por lo que tuvo que ser valorada en el servicio médico del programa. Los fans del reality consideraron que estaba poniendo pretextos.

Además de la actitud de cada concursante, ambos se enfrascaron en una discusión por la propiedad del tótem, Denisha confrontó a Gary para conocer la razón por la que este concursante consideraba injusto que la cantante tenga a su cargo el comodín secreto.

Cabe señalar que dicho elemento lo encontró cuando todavía pertenecía a Jaguares.

La segunda competencia del 5 de mayo consistió en armar un rompecabezas (Foto: captura de pantalla Instagram/@survivormexico)

Varios miembros de Halcones reclamaron a Gary por gritarle a sus compañeros cuando perdieron, después tuvo una discusión con la tribu en la que les solicitó un espacio para no hablar más y así poder calmarse, no obstante, tuvo una discusión con Denisha.

En su cápsula personal Gary explicó que “cada cabeza es un mundo y para mi justicia no es justo que ella el tótem se lo haya encontrado en otra tribu, la pasan acá y el tótem funcione aquí igual”.

Cuando Denisha lo cuestionó sobre si él estaba enojado porque tenía ella comodín en sus manos, él le contestó que su molestia tenía origen en que pertenecía a otra tribu y no era un asunto personal. Cabe aclarar que este elemento permite al concursante anular una sentencia para el Juego de la Extinción.

En un punto de la discusión que tuvieron ambos, Denisha sugirió que tenía intenciones de aventar el tótem y dejar que los demás lo volvieran a encontrar porque ella no tenía un interés particular en mantenerlo. Por su parte, Gary dijo que no sabía si eso era lo adecuado y que no le creía, pues todos tienen intención de evitar su propia eliminación.

Tras la lesión de Daniel Cortés, los Jaguares rezaron por él (Foto: captura de pantalla)

Durante la emisión las tribus de Survivor México ganaron por primera vez los desafíos en los que el equipo contrario solía coronarse. Los Jaguares obtuvieron los suministros semanales y por su parte los integrantes de Halcones pudieron disfrutar la comida preparada, en este caso fueron quesadillas, habían dejado pasar un pastel de chocolate, la pizza, y las empanadas.

Por otro lado, Daniel Cortés se presentó a la competencia portando un collarín y tuvo un desempeño relevante en la competencia, él explicó que si tomó la decisión de atreverse a trepar por una red para armar un rompecabezas fue porque conocía sus capacidades y además le gustaba esa actividad.

En la emisión del viernes 30 de abril, las tribus Jaguares y Halcones se enfrentaron en un juego de contacto físico similar al fútbol americano, mientras forcejeaban con la pelota, Daniel se lanzó para tomar ventaja y chocó contra la rodilla de Pablo. El impacto le afectó el cuello.

El concursante cayó al piso y tuvo que ser atendido por el equipo médico del programa, durante unos días los fans especulaban si se retiraría de la competencia.

Actualmente quedan 20 concursantes, 11 pertenecen a Halcones y 9 a Jaguares (Foto: Instagram@dlimongerzso)

La manera en que este reality llega a las pantallas de sus seguidores es la siguiente: el domingo está dedicado a las eliminatorias mientras que de miércoles a viernes los capítulos se enfocan en el desarrollo cotidiano de la vida de los Halcones y Jaguares.

Entre semana el programa se transmite de 7:30 a 10:30pm, en esta emisión se pueden ver las jornadas de los competidores así como las cápsulas individuales de los concursantes. Por otro lado las eliminaciones ocurren los domingos, día en que Survivor México se transmite a las 8 de la noche.

