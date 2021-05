La historia que no se conocía de Luis Miguel: Merle Uribe sorprendió con una revelación

la actriz y su asistente aseguraron que ella y Luis Miguel se dieron un beso (Foto: Instagram/@merle_uribe/@therealmusicland)

Merle Uribe asegura haber sido parte de las mujeres que tuvieron un acercamiento con Luis Miguel debido a que el cantante le declaró su admiración por su belleza y trabajo y su atracción, pues se dieron un beso el cual la actriz calificó como “intenso”.

Según el asistente de la actriz, Anathan Briss, un día presenció cómo el intérprete de Ahora te puedes marchar y Merle Uribe protagonizaron un beso iniciado por el cantante. Luis Miguel habría tocado la puerta de los camerinos de la participante de Musicalísimo antes de su presentación en un show y le habría plantando un beso.

“Muy vanidoso se arregló el pelo en el espejito y ya, de repente, le dio un beso en la boca a mi nena (Merle Uribe). La agarró así de la carita y le dio un beso”, reveló el asistente para De Primera Mano y la actriz lo confirmó.

Anathan Briss, asistente de Merle Uribe dice haber sido testigo del encuentro con Luis Miguel (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Ella asegura que el beso no fue uno “tan robado”, pues ella habría participado gustosa después de escuchar que “El Sol” era su fan. “No fue tan robado porque yo también correspondí, eh. Me dijo que le gustaba mucho, que me admiraba mucho que me veía en la tele y que le gustaba mucho. Me agarró por la cintura y me dio un beso muy rico”, confesó Uribe.

Según la actriz de Las siete cucas, el beso no fue uno cualquiera para ella, ya que asegura que “fue intenso, no fue así de ‘mua’, fue más garigoleado”. Esto habría ocurrido en 1983, un año después de que contrajera matrimonio con Héctor Tapia, pero habría sido tan rápido que le quitó importancia y nunca lo dio a conocer.

Su encuentro y la presentación de la actriz en el restaurante en donde se encontraban habrían sido tan buenos, que Luis Miguel la invitó a que compartiera mesa con él, ella aceptó pero la situación no trascendió de una charla.

(Merle Uribe fue una de las actrices principales de Televisa en su juventud, pero fue vetada por la empresa (Foto: Instagram/Merle Uribe)

Los presentadores de De Primea Mano cuestionaron lo confesado por la actriz porque dicen que ella muchas veces suele confundir situaciones, además de que “Luismi” habría tenido cerca de 13 años y el comportamiento que ella menciona no lo puede tener un niño, aunque su asistente asegura que él fue testigo del beso y la actriz tiene bien en mente la música que se escuchaba en esos años e incluso la persona que se encontraba en presidencia.

Merle Uribe recientemente se ha visto envuelta en varias polémicas después de que diera a conocer las razones por las cuales Televisa le impuso un veto. Ella reveló que durante sus mejores años dentro de la televisora, Víctor Hugo O’Farril le pedía favores sexuales, a los que ella no accedió y se vio echada de la empresa.

Yo estuve vetada a partir del año 1986, que para mí fue un año negro porque en ese año me quitaron dos telenovelas, El engaño con Erika Buenfil y Seducción con Maribel Guardia y Olivia Collins. Me las quitaron porque no quise hacer el intercambio de protagonistas o telenovelas por sexo”, declaró para Chisme No Like la estrella de televisión.

Merle Uribe es recordada por algunas de sus participaciones en programas, como lo es "Musicalísimo" (Foto: Instagram/@merle_uribe)

Agregó que no fue la única a la que le pidieron que aceptara tener encuentros sexuales con importantes ejecutivos, ya que existía algo llamado “el diván del talento”, lugar en que todas tenían que entrar para poder lograr trabajar en algún proyecto de la televisora.

