May The 4th Be With You: cuáles son los próximos estrenos en el universo de Star Wars

12/06/2020 Así es el sable láser "real" diseñado por Disney. Disney ha diseñado un sable láser con capacidad para extenderse y retraerse de forma similar a los que utilizan los Jedi en las películas de Star Wars, pero sin la capacidad de cortar ni quemar materiales.

George Lucas fue el creador y director de la primera trilogía de esta histórica franquicia de Star Wars, la cual dio a luz en el año de 1977 cuando se estrenó Star Wars IV: Una Nueva Esperanza, después, en el año de 1980 llegó a salas Star Wars V: El Imperio Contraataca, tres años después se proyectó en salas Star Wars VI: El Retorno del Jedi, esta última dirigida por Richard Marquand. Posteriormente, en 1999 Lucas retomó la historia, para entregarnos una segunda trilogía. Fue hasta el 2015, después de que en 2012 The Walt Disney Company comprará la Lucasfilm, cuando se estrenó la última trilogía, empezando con Star Wars: Episodio VII-El Despertar de la Fuerza.

La celebración del Día de Star Wars se da el 4 mayo por el juego de palabras que se crea al pronunciar esta fecha en inglés. Esto surge a partir de una publicación en el London Evening News del 4 de Mayo de 1979.

Este 2021, en conmemoración del #MayThe4thBeWithYou, se estrenó Star Wars: The Bad Batch en la plataforma de streamming Disney+ con David Filoni como director de animación. Esta serie es un spin off de la película Star Wars: The Clon Wars, la cual también fue dirigida por Filoni.

David Filoni esta a cargo de la dirección la nueva serie animada de Star Wars/Danny Moloshok/File Photo

Sin embargo, no es lo único que se viene para esta saga, ya que Lucasfilm y Disney tienen preparado una repertorio de series y películas por estrenar en los siguientes años.

Estos son los estrenos que se tienen contemplados:

Ahoka. Protagonizada por Rosario Dawson, la cual ya ha interpretado tal personaje en uno de los capítulos de la segunda temporada de The Mandalorian. Dawson también ha formado parte de series de superhéroes como Daredevil y Luke Cage

Lando. Protagonizada por el multifacético y ganador de un Emmy, Donald Glover, quien también ya ha llevado a la pantalla grande tal personaje en el spin off Solo, película que narra la historia de Han Solo, amigo y compañero de batalla de Luke Skywalker.

Donald Glover como Lando Calrissian en 'Han Solo: una historia de Star Wars. (Foto Jonathan Olley/ Lucasfilm)

Obi Wan Kenobi. Ewan McGregor regresará a interpretar el papel de Obi Wan, y Hayden Christensen como Darth Vader, tal como en Star Wars: Episodio III - La venganza los Sith. La historia se desarrollará 10 años después de lo sucedido en el Episodio III.

The Book of Boba Fett. Después del éxito que tuvo en The Mandalorian, Temuera Morrison vuelve como Boba Fett, y Ming-Na Wen como Fennec Shand. Por el momento se desconoce si habrá una tercera temporada de The Mandaloria.

The Acolyte, la cual será producida por Leslye Headland, creadora de la exitosa seria Russian Doll.

Star Wars: Vision, será una serie con un concepto completamente diferente, sin dejar de lado la linea narrativa de la saga, ya que será presentada como un anime. Aún se desconoce los detalles referentes a los protagonistas y demás personajes.

El actor mexicano Diego Luna. EFE/Iván Villanueva/Archivo

Star Wars: Rogue Squadron, estará dirigida por Patty Jenkins, quien también dirigió Wonder Woman y Wonder Woman 19984.

Rangers of the New Republic. Lo poco que se sabe de esta serie es que seguirá la misma linea temporal de The Mandalorian. Los productores ejecutivo son Jon Favreau y Dave Filoni.

Star Wars: Andor, contará con el mexicano Diego Luna como protagonista, el actor retomará el papel del Capitan Cassian Andor, al que dio vida en la película Rogue One: Una historia de Star Wars. Al mexicano lo acompañará Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller, y Genevieve O’Reilly como Mon Mothma.

Star wars: A Droid Story, en esta serie se nos presentará un nuevo héroe que contara con la guía de los emblemáticos droides de la saga, R2-D2 y C-3PO.

