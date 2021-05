“Chiquis” Rivera no se hizo la liposucción, pero sí se aumentará una parte de su anatomía

(Foto: chiquis / Instagram)

La polémica no abandona a “Chiquis” Rivera. Luego de ser acusada de someterse a una liposucción para tornear su cintura, la hija de Jenni Rivera puso freno a los rumores sobre su cuerpo y explicó que sí se tendrá una intervención, pero de busto: “Me los voy a poner (los implantes), me voy a arreglar un poquito las bubis, porque quiero y es mi vida”.

La cantante rompió el silencio sobre su estado físico, y es que después de haber presumido una cintura afinada supuestamente por tomar agua con limón todas las mañanas, surgieron unas fotografías de ella al lado de un cirujano plástico, quien le habría practicado un procedimiento específico para esta zona de su organismo.

De acuerdo con Janney Marín, se reunió con el especialista el pasado viernes para remodelar su busto y no por una liposucción como se especuló durante las últimas horas.

“No fue porque me hice una lipo, sino porque me voy a hacer las bubis y muy pronto. Me había quitado los implantes, ahora me los voy a poner, me voy a arreglar un poquito las bubis porque quiero y es mi vida”, dijo en una grabación publicada desde sus historias de Instagram.





“Chiquis” destacó que continúa con su alimentación saludable, que incluye el agua de limón y algunos suplementos alimenticios que ha presumido en sus redes sociales durante los últimos meses, además de practicar actividades físicas cinco días a la semana.

“No tengo necesidad de estar explicando todo esto, pero les digo porque me da risa, porque quiero que ustedes entiendan y no se crean todo lo que dice la gente, de lo que escriben”, sentenció.

Añadió que durante los últimos meses se ha enfrentado a rumores de todo tipo, especialmente aquellos en los que la relacionan con otros hombres sentimentalmente.

“Estoy curtida”, dijo sobre todas las versiones de su vida privada.

Así la “Chiquis” se refirió al supuesto romance que inició hace unas semanas con el amigo de Lorenzo Méndez, el fotógrafo Emilio Sánchez, con quien ha sido vista y fotografiada en más de una ocasión.

(Foto: dr.victorgutierrez / Instagram)

La cantante inició la semana con un espectacular movimiento de caderas y el cual insinuó que era similar al de su colega colombiana Shakira, pero aunque causó gran conmoción por su delgadez y modo de contonearse, en cuestión de horas comenzó a surgir la idea de que su nuevo cuerpo proviene de una operación estética.

En la polémica publicación, la hija de Jenni Rivera detalló que su reducción de medidas vino de un remedio casero: tomar agua caliente con limón para quemar calorías todas las mañanas.

“Miren, por eso mi cintura está llegando”, aseguró para añadir que también consume suplementos alimenticios para bajar de peso y tornear su aspecto: “Esto también lo tomo para mi cuerpo, mi espíritu y mi sistema digestivo”.

Estos comentarios fueron opacados cuando surgieron unas fotografías al lado del cirujano Víctor Gutiérrez, lo que alimentó los rumores de que a finales del 2020 se sometió a una lipoescultura.

“Una visita muy especial”, escribió en su cuenta de Instagram el especialista radicado en Tijuana, México, donde explica los procedimientos que practica en sus pacientes.

Video: Instagram @chiquis

A pesar de las explicaciones de “Chiquis” Rivera, los conductores de Chisme No Like insisten en que sí se sometió a la liposucción y en su espacio informativo presentaron informes de que la operación ocurrió a finales del año pasado, justo antes de que se diera un mediático encuentro con Lorenzo Méndez.

“Tenemos un informante directamente desde el hospital y el día de ayer el doctor Víctor publicó esta fotografía, que yo creo que fue a respuesta de lo que dijo de las mentiras de agua con limón”, comentó Elisa Beristain.

