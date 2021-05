La realidad detrás de la renovada figura de Chiquis Rivera

Foto: Captura/Instagram @chiquis

Luego de presumir su torneada cintura con un sensual baile, “Chiquis” Rivera recibió más de una crítica, principalmente porque supuestamente se habría practicado una cirugía para reformar su figura.

La cantante inició la semana con un espectacular movimiento de caderas y el cual insinuó que era similar al de la cantante colombiana Shakira, pero aunque en un inicio causó gran conmoción por su delgadez y modo de contonearse, en cuestión de horas comenzó a surgir la idea de que su nuevo cuerpo proviene de una operación estética

En la polémica publicación, la hija de Jenni Rivera detalló que su reducción de medidas provino de un remedio casero: tomar agua caliente con limón para quemar calorías todas las mañanas.

“Miren, por eso mi cintura está llegando”, aseguró para añadir que también consume suplementos alimenticios para bajar de peso y tornear su aspecto: “Esto también lo tomo para mi cuerpo, mi espíritu y mi sistema digestivo”.

Pero aunque “Chiquis” Rivera adjudicó su cuerpo renovado al ejercicio y a la ingesta de los productos mencionados, el cirujano Víctor Gutiérrez dio otro panorama.

El médico publicó algunas fotografías al lado de la cantante galardonada el año pasado con un Grammy Latino y alimentó los rumores de que a finales del 2020 se sometió a una lipoescultura.

“Una visita muy especial”, escribió el especialista radicado en Tijuana, México, en su cuenta de Instagram, donde explica los procedimientos que practica en sus pacientes.

Ni Chiquis ni el cirujano han dado más motivos detrás de este encuentro, pero fue en Chisme No Like donde se confirmó la cirugía practicada a la primogénita de Jenni Rivera.

En el espacio conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain se recordó cuando descubrieron el procedimiento quirúrgico a medidados del año pasado.

“Tenemos un informante directamente desde el hospital y el día de ayer el doctor Víctor publicó esta fotografía, que yo creo que fue a respuesta de lo que dijo de las mentiras de agua con limón”, comentó Beristain en la emisión de esta tarde.

Según los presentadores, “Chiquis” fue intervenida en diciembre pasado, justo antes de que fuera vista con Lorenzo Méndez en Texas y en medio de los rumores de un supuesto embarazo.

Incluso dieron algunos detalles de los procedimientos, aplicados principalmente a mujeres que han dado a luz uno o más de una vez.

“Chiquis quiso reducirse un poco para verse como se ve en el video, lo que pasa es que debe cuidarse y seguir la dieta igual. Señora, hágase lo que usted quiera... los retoques hay que hacérselos, hay que estar lo mejor posible”, aseguró Ceriani.

“Pero no mientas”, concluyó Elisa sobre los consejos que dio Janney Marín acerca de su figura renovada.

La también empresaria ha estado inmersa en diferetes controversias a causa de su fallida relación con el cantante Lorenzo Méndez, quien en más una ocasión ha intentado conciliar esta ruptura.

Justamente en medio de este desencuentro sentimental surgieron diferentes voces de sus más allegados para pronunciarse sobre la controversia, el más reciente fue Johnny Méndez, hermano del ex vocalista de La Banda Original el Limón y quien dio a entender que su ex cuñada no tiene talento vocal.

Tanto Chiquis como Méndez se pronunciaron sobre las desafortunadas palabras de Johnny. Así la ganadora del Gammy Latino se dijo decepcionada y el cantante salió a poner freno a los enfrentamientos de ambas familias por el amor que aún los une.

Recordó que tanto la familia de su ex como la suya se aman y agregó: “Lo que le pido de parte de mi familia y de parte de ella (es) que respeten la relación y lo que hubo”.

