“Está herido”: Luis Enrique Guzmán aseguró que su padre no procederá legalmente en contra de Frida Sofía

Luis Enrique Guzmán dijo que ve improbable que su padre denuncie a Frida Sofía por difamación (Foto: Instagram@luisenriquegp)

Enrique Guzmán, quien fue acusado por Frida Sofía de abuso sexual, y había asegurado que comenzaría un proceso legal en contra de su nieta, no procedería debido a que su familia no lo ve como una “buena idea”, señaló su hijo Luis Enrique Guzmán.

De acuerdo con las declaraciones del tío de Frida Sofía en Ventanenado, la familia Guzmán conversó acerca de iniciar una acción legal en contra de la modelo debido a sus acusaciones contra su abuelo, pues en entrevista con TV Notas, Enrique Guzmán había anunciado que ya se habría iniciado en Estados Unidos una demanda por difamación en contra de su nieta.

“La verdad no creo. No creo que vayamos a proceder directamente contra Frida Sofía, no es buena idea demandar a un familiar, por mucho que nos agreda, por mucho que nos tire. A mi papá lo quiere meter a la cárcel, está gruesísimo, pero mi papá tendrá que probar de alguna manera, ante los ojos del mundo, que él es inocente, y veremos exactamente cómo procede lo de las demandas”, dijo Luis Enrique.

Enrique Guzmán aseguró que nunca le hizo nada a su nieta, Luis Enrique asegura que esa es la verdadera versión de los hechos (Foto: Azteca Uno / Ventaneando)

Agregó que él y su hermana, Alejandra Guzmán, ya han hablado de qué pudieran hacer legalmente en contra de Frida Sofía, pero ninguno de los dos se siente dispuesto a iniciar el proceso, pues Alejandra está dispuesta a una reconciliación con su hija, pero no próximamente.

Alejandra Guzmán habría estado “soportando” ataques de su hija desde hace muchos años, por lo que la relación se derrumbó y, recientemente, se agregó la denuncia en contra de su padre. “Lleva dos años aguantando los ataques de ella, pero ya no nada más es Frida. Ella fue la que llegó a calmar a mi papá, le dijo ‘tranqulízate, hay que pensar con la cabeza bien fría y hacer las cosas bien, y que de repente podamos estar juntos’”, declaró acerca de su hermana.

Enrique Guzmán había declarado que estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en contra de su nieta, pues el se considera un caballero y aseguró que le haría nada a ninguna mujer, menos a una de sus nietas. “No sé qué esté pasando por su cabeza, lamento mucho lo que debe estar pasando, pero que no me haga esto, yo no tengo la culpa de lo que esté viviendo”, agregó el cantante.

Ante la pregunta sobre el estado de salud del cantante, su hijo respondió que se encuentra muy mal por la situación: “Está herido y la herida es en el corazón muy fuerte. Él está tratando de encontrar una razón, de encontrar la redención, la catarsis, es un momento muy difícil el que está pasando mi papá”.

Luis Enrique Guzmán aseguró que su padre está muy herido por las acusaciones de su nieta (Foto: Instagram de Luis Enrique Guzmán)

Por otro lado, Luis Enrique se mostró dispuesto a defender y limpiar la imagen de su padre, pues asegura que Frida sí levantará su denuncia por abuso. Afirmó que en ningún momento nieta y abuelo estuvieron a solas y es por ello que el podría participar como testigo.

“Yo sería testigo si en algún momento se requiriera que yo fuera testigo, porque yo puedo testificar, sin lugar a dudas, mi papá y Frida nunca estuvieron a solas, para empezar, entonces eso ya. Si realmente hay una demanda y un proceso legal, pues algún perito psicológico tendrá que determinar si sucedió, si los hechos coinciden para la situación, creo que todo eso ya queda en manos de un perito legal”.

Finalmente, agregó que darle la noticia de las declaraciones de Frida a Silvia Pinal fue muy difícil, pues a la actriz siempre le ha entristecido que existan problemas dentro de la familia, pero precisamente por ello decidió sacar el comunicado en donde le pide a su nieta entrar en conversación.

