Fin a la polémica entre “Venga la Alegría” y “Ventaneando”: los conductores se reunieron para celebrar los 25 años del programa de espectáculos

(Foto: Twitter de Venga la Alegría)

Pati Chapoy, Pedrito Sola y Mónica Castañeda recibieron en el set de Ventaneando a los conductores del programa Venga la Alegría. Los presentadores de la televisora del Ajusco hablaron sobre la trayectoria del programa que está por cumplir 25 años al aire y disiparon los rumores sobre una supuesta rivalidad.

Pati Chapoy, quien se ha consagrado como una de las figuras más icónicas del mundo del espectáculo, sorprendió a sus colegas durante este encuentro cuando declaró que a lo largo de su carrera ha decidido reservar sus opiniones sobre algunos sucesos.

“Yo decido callar mucho, más de lo que la gente se imagina. Y no en el sentido nada más de la información como tal, sino de alguna opinión que yo quiera dar. Prefiero quedarme callada porque ya entendí, a lo largo de 25 años, que cualquier opinión que yo de va a tener una repercusión muy fuerte. Entonces tengo muchísimo cuidado en no hablar cuando no debo hablar”, dijo con un semblante serio.

La periodista de espectáculos además respondió a las preguntas de sus compañeros del prograa matutino y narró algunos hitos de su historia en la televisión mexicana, como cuando Televisa quiso boicotear el programa.

Video: Venga La Alegría.

“Cuando haces algo bien, tratan de imitarte, invariablemente. Y si no pueden imitarte entonces te lo quieren quitar, como sucedió con Televisa. Cuando sale el programa y es un exitazo (...) Televisa, muy envidiosos, los ejecutivos de la empresa deciden obviamente desmantelar el programa”, recordó la periodista.

Pati rememoró que a consecuencia de esto, el exconductor del programa, Juan José “Pepillo” Origel y la productora de televisión Carmen Armendáriz dejaron Ventaneando porque tenían una nueva propuesta laboral por parte de la competencia. Y admitió que esta situación, a pesar de que causó algunos estragos, no fue suficiente para que el programa se viniera abajo.

Horacio Villalobos y Ricardo Casares llevaron un pastel al set para festejar el vigésimo quinto aniversario del programa e incluso regalaron un ramo de flores a la periodista Pati Chapoy, quien argumentaron es “una señorona del espectáculo” y la inventora de los programas de espectáculos en México.

“Es el logro de un equipo maravilloso, no nada más los que salimos en la tele, sino toda la gente que está atrás de Ventaneando”, dijo la conductora Chapoy antes de ser interrumpida por su compañero Pedrito Sola.“¡Pero ella comandando!, exclamó el conductor al aire.

Foto: Venga La Alegría - captura de pantalla.

Finalmente, Pati Chapoy, quien se se ha mantenido a la cabeza durante todos estos años, compartió con sus colegas que a lo largo de su trayectoria ha considerado “tirar la toalla” en diversas ocasiones.

“Soy una persona común y corriente, que de pronto se enoja, que de pronto se cansa, que de pronto se harta. Y quisiera no hacer absolutamente nada, pero me repongo así”, dijo la conductora con un chasquido de dedos, “a los 10 minutos ya estoy otra vez haciendo lo que más me gusta que es trabajar y trabajar aquí, en Azteca y en este programa”.

Este encuentro entre los conductores de los dos programas de TV Azteca ocurre en medio de una ola de rumores sobre una supuesta rivalidad destapada por la periodista y conductora de grupo Imagen, Ana María Alvarado.

De acuerdo con Ana, durante años ha existido un choque entre ambas producciones. Además, aseguró que cuando ella formó parte de Venga la Alegría, no pudo entablar una relación amistosa ni profesional con los conductores del programa de espectáculos.

“Era imposible que trabajara junto a Atala Sarmiento porque ella estaba en Ventaneando y yo en Venga la Alegría y nunca ha habido buena relación entre Ventaneando y Venga la Alegría, nunca. Digan lo que digan. Yo se los puedo decir porque lo vi por muchos años”, reveló en su canal de YouTube.

