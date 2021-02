Ana María Alvarado reveló por qué Yuri ocultó su contagio de COVID-19

Yuri negó su contagio de COVID-19 a finales del año pasado (Photo by CLAUDIO REYES / AFP)

La conductora del programa matutino Sale el Sol, Ana María Alvarado, reveló las razones que llevaron a Yuri a negar su contagio de COVID-19 a finales del año pasado, luego de que la cantante confirmara que estuvo enferma durante las mismas fechas que sus compañeros de ¿Quién es la máscara? y se sincerara sobre las secuelas que le dejó.

“Aquí comentamos que Yuri tenía coronavirus, pero te voy a decir, fue indicación de la empresa el que ella lo negara. Porque decían que no querían ya que se supiera que se había contagiado tanta gente y que por favor ella no lo revelara y, por eso, ella guardó silencio”, aseveró la conductora en la emisión del programa de este cuatro de febrero.

“Tenían miedo que por cuestiones de edad, porque ella es un poco mayor, que se le complicara. Entonces no quisieron que dijeran nada hasta ver que no estuviera bien”, concluyó.

De acuerdo con esta versión, la cantante participó como “investigadora” en la segunda temporada del reality show ¿Quién es la Máscara? cuando se contagió del virus.

En ese entonces, otros colaboradores del programa, como la actriz Consuelo Duval y el conductor Omar Chaparro, anunciaron su contagio. Incluso, Televisa emitió un comunicado para informar sobre siete contagios de COVID-19 al interior de Imperio de Mentiras, Te acuerdas de mí y ¿Quién es la máscara?.

Sin embargo, la cantante de “La maldita primavera” negó que ella estuviera contagiada e incluso dirigió una palabras al conductor y periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien reportó sobre la enfermedad de Yuri.

“Y don Gustavo Adolfo dice que todos tenemos coronavirus, ¿verdad? (...) Gustavo, así de chiquitito, así de mala onda. Primero dile a tu gente que averiguen bien los chismes y luego ya dicen que tenemos coronavirus (...) Ya de veras, no sean chismosos”, dijo la cantante en un TikTok retomado por el programa de espectáculos.

Meses después, a través de sus redes sociales, Yuri confirmó que se contagió durante el año pasado y reveló que sufrió fuertes ataques de ansiedad, pérdida de cabello y malestares que nunca antes había experimentado.

“Pero cuando sucedieron todas estas cosas fue cuando pasé los dos meses después de La máscara, que estuve grabando ahí, vinieron unas secuelas muy fuertes en donde me venían unos ataques de ansiedad terribles a las seis de la mañana, con unas taquicardias que yo decía: ‘¿Cómo me quito esto?,¿qué es lo que me está pasando?’, narró la cantante en una transmisión dirigida a sus seguidores.

“Obviamente hablé al doctor, tenía unas taquicardias, el pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar por aquí porque ya no tengo pelo. Mi esposo ya está calvo, gracias COVID. A mucha gente le vienen de diferentes maneras estas secuelas y les puedo decir que pasé un mes bastante fuerte, muy fuerte”, continuó.

La intérprete comunicó a sus seguidores los difíciles momentos que enfrentó y, aunque no aclaró por qué negó su padecimiento en septiembre cuando el conductor Gustavo Adolfo Infante informó sobre su contagio, sí dio detalles sobre la dura prueba que la enfermedad representó en su vida.

“Me conecto todos los días con Dios, y sin él yo creo que no hubiera pasado esta enfermedad, estas crisis que he tenido. En el mes de octubre tuve COVID, realmente no lo sabía, fue muy leve, ahora sí que no me enteré. Pensé que era alergia, que se parece mucho al COVID”, contó.

