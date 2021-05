“Las Estrellas Bailan en Hoy”: el desastroso regreso de Michelle Vieth y la incomodidad de Manuel Turizo por Lola Cortés

Michelle Vieth bailó en compañía de Emir Pabón una canción de Manuel Turizo. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

Este martes reality show “Las Estrellas Bailan en Hoy” estuvo lleno de tensión, pues estuvo marcado por el regreso de la actriz Michelle Vieth, quien se ausentó la semana pasada debido a una enfermedad que padeció en el estómago.

En esta ocasión, el cantante colombiano Manuel Turizo fue parte del jurado, y aunque no dio calificación, sí compartió algunos comentarios sobre las actuaciones que presenció.

Debido a la ausencia de Vieth, su pareja, el cantante Emir Pabón se presentó ante Latin Lover, Andrea Legarreta y Lola Cortés en compañía de una bailarina, con la que se llevó el primer diez de Cortés. Esto dejó en claro que el desempeño de Emir fue el que sacó a flote a la pareja.

“Ya no vengas, porque lo hace excelentemente bien sin ti”, fue el mensaje que le dedicó Lola Cortés a la protagonista de Soñadoras. “Michelle, no es necesario que regreses”, continuó diciendo “La juez de hierro”.

Esto no impidió que la protagonista de Mi pequeña traviesa se presentara en compañía de Emir para bailar Una lady como tú, canción de Turizo. Sin embargo, y a pesar de la actitud positiva de la pareja, la dura crítica de Lolita cayó sobre ellos sin piedad.

“¿Esperamos toda una semana para esto, en serio, Michelle?”, dijo decepcionada Cortés, mientras Manuel Turizo hacía ademanes de incomodidad.

Manuel Turizo se mostró incómodo ante la fuerte crítica de Lola Cortés. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

La ex jueza de La Academia dejó en claro que consideraba que la falta de comunicación con su compañero y el público fue una grosería.

“La molestia más grande fue: ¿por qué no viniste y dijiste ‘Me pasa esto’ y no sólo con esta casa televisora y el público, sino con tu pareja”, le reclamó Lolita. Además, también comentó que el hecho de ser artistas implica cuidarse más para dar el ejemplo, por lo que una enfermedad no era un pretexto.

“Él merecía la expulsión porque este es un concurso de parejas y su mitad se había ido”, dijo Cortés haciendo referencia a que Emir salvó a la pareja con su última participación.

“Si quieren durar, tienen que hacer mucho más”, amenazó a Michelle Vieth y Emir.

Michelle Vieth y Emir Pabón bailaron "Una lady como tú" de Manuel Turizo en su presencia. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Por su parte, Manuel Turizo , quien acudió al matutino para promocionar su nuevo álbum Dopamina, únicamente hizo un breve comentario ante las duras críticas que tuvo el equipo que interpretó su canción: “Métanle ganas y pa’ delante”.

Latin Lover y Andrea Legarreta se mostraron felices del regreso de Michelle Vieth, pero Lolita Cortés desde antes de su presentación dejó entrever su desilusión: “Maldita sea, creo que regresa”,

La otra pareja que se presentó fue la conformada por el ex fubtolista Moisés Muñoz y Marisol González, quien a lo largo de la competencia no han recibido buenos comentarios.

“Ya no quiero pasos básicos, ya no quiero coreografías sencillas”, setenció Latin Lover a la pareja que bailó el género musical disco.

Lolia Cortés tampoco hizo tregua con ellos. “No tengo nada más que destacar, los pasos que dices, mi querida Andy, les salieron horribles”, le respondió a Andrea Legarreta, quien se mostró conforme con la participación de Muñoz y González.

Marisol González y Moi Muñoz interpretaron una canción de disco. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

Incluso los cuestionó sobre si querían seguir en la competencia: “La fortaleza que uno debe de tener al decir ‘Sí, acepto’ debes de tenerla para decir ‘Ya no quiero’ y se respeta. Prefiero eso a medias”. La pareja sólo ensayo un día su presentación.

Manuel Turizo contradijo a Lolita: “No estoy de acuerdo, admiro mucho la actitud y la disposición”.

El coreógrafo que trabajó con la pareja intervino durante el programa para darle un mensaje a Lolita, pues había trabajado con ella durante una obra de teatro basada en Fiebre de sábado por la noche.

Sin embargo, después de saludar a su ex compañero, se mantuvo firme en su crítica: “Que al menos no se viera desgarbado”, le pidió al coreógrafo.

