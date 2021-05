Por qué Luis Miguel se mantuvo alejado de Michelle Salas durante 11 años

Se dice que a Michelle Salas no le gustó cómo fue presentada su mamá en la serie de Luis Miguel y por ello se distanció del cantante

Luis Miguel, la serie ha echado luz sobre algunos de los misterios más grandes en la vida de Luis Miguel. El primero de ellos fue el paradero de su madre, Marcela Basteri, luego de que la producción de Netflix sugiriera que falleció tras un violento enfrentamiento con Luis Rey en Las Matas, España.

Ahora, durante el tercer episodio de esta nueva temporada, la teleserie se ha enfocado en explorar la relación de Luis Miguel con la hija que procreó con Stephanie Salas, Michelle Salas. Desarrollando primero cuando la modelo tenía apenas siete años de edad, escenas en las que se tuvo oportunidad de ver a Luis Miguel en una nueva faceta paternal y, posteriormente, cuando Michelle tenía 18 años y se reencontró con su padre después de 10 años de no verlo.

En la trama se ha dado un peso especial al alejamiento que tuvo el cantante de su hija durante más de una década. Y, aunque todavía no se ha retratado el día que existió aquel rompimiento por el que Luis Miguel dejó de frecuentar a su hija; en la ficción, el propio personaje dio una explicación a su hija, ya adolescente, sobre la distancia entre ellos.

Entonces, Michelle, interpretada por Macarena Achaga, le reclama a Boneta en la piel de Luis Miguel: “¿Por qué no me viste por 11 años? Me la pasé pensando que era culpa mía... cuando te abandonan es por algo”. FOTO: @macabeso / Instagram

Durante una escena en la que Luis Miguel, interpretado por Diego Boneta, lleva a Michelle al aeropuerto — pues al ser rechazada para vivir con él en México, tiene que mudarse a Miami con su madre— el cantante intenta convencerla de quedarse en el país y, finalmente, compartir un hogar con él para construir una vida juntos como padre e hija.

No obstante, al no obtener una respuesta satisfactoria, Michelle insiste y entonces Micky le hace una fuerte revelación: “Quería cuidarte, quería protegerte de mí. Te juro que me gustaría saber por qué daño tanto a la gente que me quiere”. Con esa confesión, Luis Miguel quizá le revela al mundo la razón detrás de su alejamiento de todo y de todos, en un intento por proteger a sus seres más cercanos.

Según narró la propia Stephanie Salas, el cantante y ella tuvieron un noviazgo de dos años y, aunque cuando Luis Miguel supo del embarazo comenzó a ausentarse, una vez que Michelle nació, Micky fue parte recurrente de sus vidas.

Aunque en la ficción se ha retratado que Luis Miguel se mantuvo al mantuvo al margen durante la mayor parte de la vida de Michelle, hay versiones que apuntan que en realidad, a pesar de no haberla reconocido oficialmente hasta que ella cumplió 15 años, el “Sol de México” se mantuvo cerca de su hija durante sus primeros años de vida.

No obstante, de acuerdo con los periodistas León Herrera y Juan Manuel Navarro en el libro Oro de rey, el rompimiento de la relación ocurrió cuando la familia Pinal presionó a Luis Miguel para hacerse cargo económicamente de los gastos de la pequeña: “Silvia Pinal insistía en que Luis Miguel se hiciera cargo con un fideicomiso para responder por la niña. Le advirtieron que si insistía con el asunto, acabarían asustando al papá y se alejaría. Cosa que así sucedió”.

