“No creas todo lo que ves”: el enígmático mensaje de Michelle Salas tras el estreno de “Luis Miguel, la serie”

A unos días del arrollador estreno de Luis Miguel, la serie, Michelle Salas, la hija del “Sol de México”, lanzó un enigmático mensaje que provocó más de una reacción.

La influencer y modelo compartió un llamativo comentario luego de que se estrenaran los primeros dos capítulos de la serie biográfica de Netflix y se especulara una ruptura definitiva con su padre.

La modelo publicó una frase que muchos de sus seguidores interpretaron como la respuesta a los exitosos episodios de Luis Miguel, la serie y a todas las versiones sobre su misteriosa vida.

“Consejo para ser feliz: no escuches todo lo que te dicen, no creas todo lo que veas y no digas todo lo que sabes”, confesó la joven de 31 años.

(Foto: michellesalasb / Instagram)

Este comentario acaparó la atención de sus 1,4 millones de seguidores, quienes vieron una indirecta muy directa hacia su famoso papá.

“No sé por qué siento que es indirecta a los episodios del Domingo”, “¿¿¿Indirecta al final del capítulo 2????”, “Hasta que me olvides”, “¡He llorado con ese episodio! Solo por la nena que apapacha a su papá y no revisa el regalo” o “Me encantas... Y ahora tu madre me encanta más”, fueron algunos de los comentarios en la publicación que acumula poco más de 65,000 Me gusta.

Otro usuario incluso le sugirió promover su propia serie y contar su parte del relato: “Qué pena que no cuentes cómo es tu verdadera historia con LM. ¡Ojalá él sea un buen padre con vos y con tus dos hermanitos! ¡¡Uds no tienen la culpa de nada!! Abrazos y sos una genia, te sigo hace mucho y me alegro q estés recuperándote de tu pierna besos”.

Hay que recordar que el pasado fin de semana se estrenaron dos capítulos de Luis Miguel, la serie y en uno de ellos se pudo ver el primer encuentro de Luis Miguel y Michelle Salas.

Esta reunión estuvo cargada de emotividad y sentimentalismo, reforzado por una de las canciones más emblemáticas del “Sol de México”: Hasta que me olvides.

Foto: @lmxlm / Instagram. @michellesalasb / Instagram.

En el capítulo titulado “Noche de paz” se ve llegar a “Micky” a la casa de “Sophie Salas” para reunirse con Michelle Salas poco antes de cumplir los cinco años.

En el momento más tierno del capítulo, Luis Miguel avanza por la recámara de la pequeña Michelle para conversar con ella y ofrecerle un presente; pero la niña, feliz ante la presencia de su padre, se lanza hacia sus brazos olvidando el regalo que le dará.

Este pequeño fragmento en la vida del cantante marca el inicio de la relación padre e hija que será evidenciada a lo largo de la temporada dos del proyecto de Netflix, Luis Miguel, la serie.

A esto se suma que ayer la revista TV Notas publicó que Michelle y Luis Miguel están completamente alejados y sin posibilidad de una reconciliación.

“Michelle le marcó por teléfono y no le contestó; entonces le mandó mensaje pidiéndole que se vieran, que por favor la agendara, pero la sorpresa fue que Luis Miguel la leyó, ignoró, y después la bloqueó”, aseguró la fuente consultada.

Según esta persona, la primogénita de Luis Miguel lo buscó para sanar las heridas después de que ella sufrió un aparatoso accidente en Aspen, Colorado, y que le provocó una lesión en la rodilla.

A pesar del rechazo de su padre, Salas buscó a su tío Alejandro pero la respuesta final la dejó devastada: “Le dijo que ya había hablado con su hermano y que éste le dijo que para él, ¡Michelle ya no existe, que ya no es su hija!”

Sin duda, esta posición afectó demasiado a la modelo de 31 años, aunque en redes sociales se muestra con una excelente actitud y pendiente de actualizar sus contenidos de cocina, ejercicios y tips de belleza.

