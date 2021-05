“Nunca ha sido sombra”: a Sergio Mayer no le importa la relación de juventud de Issabela Camil y Luis Miguel

El famoso actor y político negó que Luis Miguel sea un peso en su relación con Issabela Camil. (Foto: CUARTOSCURO)

El político Sergio Mayer habló por primera ocasión sobre el romance que su esposa Issabela Camil y Luis Miguel mantuvieron durante los años noventa y descartó que el cantante sea un peso importante en su matrimonio.

“Para mí nunca ha sido sombra, ni es un tema. No tiene por qué hacerme ruido”, declaró ante las cámaras de Ventaneando.

El personaje de Issabela está interpretado por la actriz Camila Sodi y lleva el nombre de “Erika”, pues el verdadero nombre de Camil es Erika Ellice Sotres Starr. Las dos celebridades mantuvieron una relación por más de siete años en la cúspide de la carrera de “El Sol de México”.

“Yo no sé ni conozco cómo esté ni su vida y no me interesa, pero yo tengo una familia, soy feliz. No sé a qué se refieren con sombra, jamás ha habido ese tema y todos tenemos nuestra historia, yo también tengo una historia”, respondió Mayer, pues en su momento estuvo con la actriz Bárbara Mori.

Sin embargo, el también activista ha dejado en claro que su pasado no tiene cabida en la estable relación con su esposa. “Gracias a eso hoy estamos juntos y hay que valorar y agradecerlo, yo le agradezco a la vida que la haya puesto en mi camino”, reflexionó.

Sobre la relación de Camil y Luis Miguel se ha sabido muy poco por ellos mismos, y ha sido a través de la serie biográfica del cantante que se han dado a conocer lo que podrían ser detalles de su largo romance. Sin embargo, no es ningún secreto que Luis Miguel consideró a Issabela el amor de su vida.

El actor aseguró que también tiene un pasado y que eso no es motivo de afrenta en su matrimonio con Issabel Camil. (Foto: Captura de pantalla/ Ventaneando)

El ex Garibaldi también destapó que, a pesar de la importancia que tiene el personaje de Camil en la serie, jamás se le preguntó a ella si estaba de acuerdo con que apareciera y se contara su historia.

“No se le pidió autorización y ella no hubiera dado ninguna autorización. Mi mujer es una dama, jamás hubiera hablado ni hablará de absolutamente nada. Parte de la serie es ficción y ya, no hay nada más que decir al respecto”, sentenció el diputado federal.

Durante la entrevista también narró que fue la madre de Issabela, la modelo estadounidense Tony Starr quien los presentó e incitó a que empezaran a salir.

El personaje de Issabela, llamado "Erika", es interpretado por Camila Sodi en la bioserie de "El Sol de México". (Foto: camilasodi_ / Instagram)

“Me invitaron a participar en un evento ecuestre que mi suegra siempre organizaba y cuando ella me vio ahí llegó y me saludó y ya que nos conocimos bien me dijo ‘Tengo una hija que vive en Los Ángeles que te quiero presentar’ y de ahí empezamos a llamarnos, se fueron dando las cosas”, relató.

Por otro lado, Mayer reaccionó ante las declaraciones de inconformidad que su compañera del grupo musical Garibaldi ha expresado ante cómo se le ha representado en la bioserie del intérprete de Culpable o no.

“Si está ofendida sus razones tendrá y tiene todo mi apoyo, por supuesto. Yo no te sabría decir porque desconozco completamente su vida privada”, comentó el protagonista de La dictadura perfecta.

Paty Manterola ha expresado en varias ocasiones que su relación con Luis Miguel fue sólo una amistad. (Foto: @patriciamanterola / Instagram - @lmxlm / Instagram)

En los primeros capítulos de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, apareció una mujer llamada “Paola Montero”, quien se mostró como uno de los amores más apasionados del intérprete de Suave.

Se trata de Patricia Manterola, quien ese momento formaba parte de Garibaldi e incitó al famoso cantante a que se presentara en un festival internacional de música.

En una entrevista para Suelta la sopa, relató su versión de los hechos: “Ya lo había conocido años atrás en el Festival Acapulco y Luis Miguel me tiró toda la onda, lo tengo que decir, toda la onda. Yo estaba de novia y le dije: ‘Perdóname, pero tengo novio’”, confesó la famosa actriz.

A pesar de lo que se retrata en la serie, Paty Monterola siempre ha dejado en claro que su relación con el intérprete de Un hombre busca a una mujer sólo ha sido amistosa.

SEGUIR LEYENDO: