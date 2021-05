Lucía Méndez se decepcionó el día que conoció a Brad Pitt: “Lo vi chiquitito”

Lucía Méndez estuvo de visita en Televisa y terminó criticada (IG: programahoy)

La actriz Sofía Méndez relató su experiencia al conocer al actor Brad Pitt.

En una publicación que mostró en redes sociales, explicó que en una entrega de los Premios Oscar (no precisó cuál), esperaba ver de cerca a la estrella. Sin embargo, cuando estuvo cara a cara con él, se llevó una enorme decepción.

También dijo que al conocer a la protagonista de Tomb Raider, Angelina Jolie, pensó que llamarla “delgada” era casi como hacerle “un piropo”, porque en realidad estaba extremadamente flaca. Aseguró que las pantallas reflejan otra realidad, en comparación a estar de frente con artistas de talla internacional.

“Un día llegué a los Óscar, andaba buscando a Brad Pitt, andaba así como loca. Vi a Angelina Jolie, estaba flaquísima, es más, decirle así era un piropo de lo delgada que estaba”, dijo Méndez en una de sus publicaciones más recientes.

No obstante, la mexicana también explicó que para asistir a eventos de gala, siempre usa tacones de 15 centímetros que realzan su 1.70 metros de altura. Por otro lado, datos biográficos que se pueden encontrar en línea del protagonista de El Club de la Pelea, detallan que este mide 1.80, sin ser considerado bajo con el promedio en México.

El actor estadounidense Brad Pitt (Foto: EFE/ Emilio Flores/Archivo)

Agregó que al conocerlo lo vio “divino” y que su aspecto emparejaba con su personalidad. Detalló que le notó imperfecciones en la piel, como marcas de acné que probablemente tuvo durante su juventud. Sin embargo, estar cerca de tan afamado actor no le bastó a Méndez, y según su relato, se sintió “decepcionada”.

“Pero entonces yo pude pararme enfrente de él pero me llegaba aquí. Yo tengo unos taconazos, mido 1.70, cuando me los puse medí 1.85. Pero lo vi chiquitito, como que me decepcioné un poco. Aunque su cara, su personalidad divina. Su piel algo maltratada, como que tuvo acné”, recordó la también cantante.

Dijo que la pantalla grande hollywoodense causó ese efecto que ella esperaba encontrar: alguien de mayor altura y que llenará sus expectativas. “Muy chaparrito, dije: wow, Hollywood es Hollywood. Hacen que gente que es muy chiquita la veas enorme”.

Por otro lado, no es la única estrella de talla internacional que recientemente no cumplió con sus expectativas, pues la cantante también reveló que mientras salió con Luis Miguel, la diferencia de edad los distanció y dio fin a su romance. Según una entrevista reciente, El Sol de México consideraba a Lucía Méndez como el amor de su vida, aunque fue rechazado.

Fotos: Infobae/Instagram @lmxlm

Ante medios de comunicación, declaró el lunes que el Sol de México estaba tan enamorado de ella, que años más tarde le reclamaría por haberlo dejado. Destaca ante la prensa que Luis Miguel usualmente es quien deja a sus parejas. No obstante, la protagonista de Amor de Nadie se jactó de ser de las pocas mujeres que ha dejado al músico.

“No puedo decir que no, porque está en un libro de Javier León. Él tenía 28 años. Nunca en mi vida me atreví a hablarle. Fue padrísimo, fue divino y después, que te diré 10 años, me citó y me dijo de lo que me iba a morir.”, explicó la actriz quien, cuestionada por medios, aseguró que Luis Miguel no tomó bien la separación.

“Tenía toda la razón, yo era el amor de su vida. Yo le dije adiós a él. Nos llevábamos más de 10 años. Luego salí con Pedro Torres. De uno guapo, pasé a uno feo. Lo dejé por él. Pedro no era guapo, ahora lo está”, detalló Méndez sobre su siguiente relación, aunque expresó que Luis Miguel siempre le pareció más atractivo que otras de sus parejas.

