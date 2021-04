Yanet García dijo adiós a la “chica del clima” y abrió su OnlyFans: “Aprovecho cada oportunidad”

(Foto: Yanet García, Instagram)

Yanet García saltó a la fama como la “chica del clima”, pero ahora es mucho más. La mexicana explicó que han sido tantos los cambios en su vida y tan seguidos, que ahora busca separar dos facetas importantes que la definen en su carrera profesional: el lado sexy y su lado saludable.

En entrevista con Infobae, la joven oriunda de Monterrey aseguró que alguien tocó la puerta para garantizar seguir con su lado sexy mientras se ocupa de otros aspectos de su vida: la plataforma OnlyFans.

“La verdad estoy al igual que todos, recuperándome de la pandemia. Nos ha afectado a todos, en general yo decidí venir acá acá a Estados Unidos, uno, porque aquí vive mi novio y quiero estar más cerca de él. Otra es porque tengo una aplicación de ejercicios que se llama ‘FitPlan’ y se graba todo el contenido desde acá, desde Los Ángeles, para plataformas digitales.

“También es una gran oportunidad para aprender inglés, como ustedes saben yo tuve la oportunidad de hacer teatro, de cine y me gustó muchísimo. Entonces dije, me encantaría estudiar en los Ángeles, prepararme para llegar a un nuevo proyecto. Desde el inicio desde mucho antes siempre ha sido mi visión ser empresaria, ahora emprendo un nuevo proyecto.

(Foto: Yanet García, Instagram)

“Me gustan los negocios y todo lo que ha sido de películas, de teatro, de televisión es una oportunidad que se me ha dado y abrazo cada oportunidad que se me ha dado. Me he preparado, aunque nunca ha sido como mi objetivo principal, ya que el mío es hacer mis propias plataformas para subir mi contenido”, contó la modelo e influencer.

Los fans y agencias pedían a gritos un OnlyFans de Yanet García

Tras contar en entrevista el motivo por el cual sigue avanzando en la creación de contenido propio, Yanet dijo que fue mucha la insistencia, tanto de fans como de agencias, estas incluso la buscaron para que abriera su OnlyFans, ella aceptó, no obstante, primero lo platicó con su pareja.

“El año pasado se acercaron muchas personas para hablar de la plataforma, incluso agencias, era mucha la insistencia de todas partes, lo hablé con mi novio. Le dije: mira, está esta plataforma, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a platicar incluso con el propietario, Tim Stokley. Hablamos con él, y le planteamos nuestras dudas.

“Nos explicó cómo se ha transformado la aplicación en el último año. Es una plataforma gigante, donde hay más actrices, cantantes, chefs de cocina, entonces es un lugar que en definitiva ha crecido. Ha llegado para generar contenido exclusivo en todas las áreas sin importar lo que quieras aportar como celebridad.

(Foto: Yanet García, Instagram)

“Nos pareció muy importante, incluso nos hicieron una presentación con todas las celebridades con las que cuentan”, relató sobre su acercamiento, que se diferencia de muchos creadores de contenido, pues es poco usual un acercamiento con el propietario de la empresa.

Yanet, aunque entusiasta por el proyecto y feliz de posar para sus fieles seguidores, cuenta que era hora de dar el siguiente paso, es decir: monetizar con su contenido sexy, a la par, también daría espacio a sus redes sociales para publicar sobre sus proyectos de salud, que en sus palabras “es lo que quiere hacer por el resto de su vida”.

“Para mí me pareció indicado, he creado contenido gratis durante siete años, con todo mi corazón, para todos mis seguidores y ahorita es momento de dar el siguiente paso, que es transformar mi página de Instagram en una página de salud y bienestar totalmente, para seguir ayudando a miles de personas.

(Foto: Yanet García, Instagram)

“Entonces me pareció excelente esta plataforma para subir mi contenido sexy, ya que por siete años, había subido gratis. Aventarlo ahí a Onlyfans, y empezar a darle ese giro a mi Instagram de salud y bienestar, porque es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida.

“Claro, seguir abierta a las posibilidades de televisión y teatro pero hacerlo como hobby, porque mi meta y mi misión de vida es ayudar a las personas en temas de salud. Mi meta es separar todo lo sexy en esa plataforma”.

Yanet también dijo que ha recibido apoyo de su pareja e incluso él la alienta a seguir con esa línea de empresaria que crea contenido exclusivo con el cual se pueda lucrar, mientras se divide en otros proyectos, e incluso sigue apostando por su educación y perfeccionamiento del idioma inglés en Estados Unidos.

“Me ha apoyado muchísimo, sabe lo que he hecho, conoce mi trabajo, sabe qué es lo que se encontrará ahí, a la Yanet sexy, sensual que siempre he sido en mi vida. Él está muy orgulloso de todo lo que he logrado, sobre las decisiones que he tomado en mi carrera profesional”.

No habrá grandes diferencias con el contenido que ella postea en redes sociales

Sin embargo y aunque pueda parecer decepción para muchos de sus fans, adelantó que no planea generar contenido para adultos como se esperaría, y aunque compartirá material “sexy”, como ella lo define, expresó que este no se diferenciará de lo que sube a Instagram.

Por otro lado, también explicó lo que es bien sabido, no solo OnlyFans tiene contenido pornográfico, pues este tipo de material se encuentra en todas las redes sociales, ella solo precisa que encontró una forma de generar dinero con lo que ya hacía de manera gratuita antes. Aunque busca hacerlo también para financiar sus otros proyectos que quiere cuidar más y que no solo ve como pasatiempos.

“No es solo OnlyFans. También Instagram, Twitter, estos están llenos de pornografía, creo que en general todas las plataformas las personas las usan para diferentes motivos, creo que eso no se puede controlar.

“No porque una persona suba contenido sexual, quiere decir que el resto de las personas van a subir contenido sexual, que va a ser igual. Desafortunadamente así empezó, de esta manera, pero es una plataforma que en el último año se ha transformado completamente”.

También comentó que ha sido falta de información creer que OnlyFans es solo para contenido puramente sexual, incluso detalló que en Estados Unidos no es así. “Creo que es falta de información para las personas que critican (OnlyFans) solo porque creen que es de contenido sexual. No tienen conocimiento. Para mí y mi novio, solo es una página”.

(Foto: Yanet García, Instagram)

Espera que sus fanáticos la sigan apoyando como al momento y adelantó que estará preparando para ellos una serie de fotos sensuales en la ciudad de Nueva York, algo que de manera exclusiva solo podrán ver en su plataforma de OnlyFans. “Los amo con todo mi corazón y que estarán conociendo una faceta nueva de Yanet, me iré a crear contenido padrísimo en Nueva York, esperamos irnos a más lugares, a lugares muy padres, esa experiencia en OnlyFans, que solo encontrarán ahí”.

También, dijo que con el dinero que ella recauda, procurará hacer contenidos de mejor calidad y con mayor producción. “En la plataforma está padre que puedas monetizarlo para crear contenido de mejor calidad, estoy emocionada por regresarles la oportunidad de crear contenido”.

Por último, también contó como le ha ido durante la pandemia, y aunque precisó que no se ha visto tan afectada como otros sectores de la población, ella espera que terminando la crisis sanitaria, pueda retomar muchos de sus proyectos.

“Mis propios productos y las empresas, hacerlo como hobby es algo que me encantaría. Por desgracia, por el tema del coronavirus cerraron las escuelas de inglés, entonces dije: bueno hay que esperar, hay que ir más despacio y aproveché para estudiar y certificarme en línea.

(Foto: Yanet García, Instagram)

“Aproveché el año pasado para crear todo lo que quiero de forma independiente en mi vida. Estoy feliz y me estoy recuperando de todo, estamos viendo la luz al final del túnel y bueno, en realidad es importante para mí este tiempo mientras me sigo preparando. Estamos entrando a la etapa de vacunación”, dijo.

Expresó que como una figura pública multifacética, ha generado tantos cambios, pues expresó que el éxito solo se encuentra cuando se ha salido de una zona de confort. “Los mejores cambios están fuera de la zona de confort, cuando llego a desafiarme y a retarme. Creo que en esta vida hay que salir para aventarse. Me encanta que soy una persona que aunque sienta el miedo, abre sus alas. A cada oportunidad, incluso sin tener bases de la actuación he quedado en castings.

“Me aventé y me fui, es de las mejores experiencias. Pero esa es Yanet, que aprovecha cada oportunidad que se presenta en la vida y no se queda con lo qué hubiera pasado. Al menos no me quedaré con esas dudas y eso me encanta.”, confesó Yanet sobre sus motivaciones personales.

SEGUIR LEYENDO: