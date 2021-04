Kimberly Loaiza asustada por la reacción de su hija al conocer a su hermano menor: “Le arrancó la cabeza a un mono”

(Foto: tomadas de Twitter)

A más de un mes de haber dado a luz a Juan de Dios, apodado cariñosamente como “Mini J”, la influencer Kimberly Loaiza confesó a sus seguidores cuál fue la reacción de Kima cuando conoció a su hermano menor y se dijo asustada por la conducta de su primogénita.

A través de las historias su cuenta oficial de Instagram, la influencer narró el episodio a sus seguidores y aseguró que ofrecerá más detalles de la próxima entrega de un nuevo video. Sin embargo, adelantó que se sintió sorprendida cuando la menor de edad arrancó la cabeza de uno de sus juguetes.

“Yo sé que en el video del nacimiento del Mini J, le hicimos una videollamada (a Kima). Pero no se compara con la reacción que hizo cuando lo tuvo de frente por primera vez. De verdad, no se compara, es que no saben”, comenzó a relatar la famosa youtuber.

Según narró Kimberly, la menor tuvo un primer acercamiento al segundo hijo de la pareja conformada por la influencer y el creador de contenido Juan de Dios Pantoja, a través de una videollamada; episodio que quedó documentado en un video disponible en su canal de YouTube.

Kimbely Loaiza asustada por la reacción de su hija al conocer a su hermano menor

Sin embargo, cuando lo tuvo en persona, la niña de que pronto cumplirá dos años reaccionó completamente diferente: “En el momento de ya tenerlo enfrente y que nosotros lo tuviéramos cargando, fue como (expresión de sorpresa). Para Kima fue algo duro, algo duro la verdad”.

“Hizo unas cosas que me dieron miedo, ¡me dieron miedo, linduras!, la verdad (...) Le arrancó la cabeza a un mono”, aseguró, dirigiéndose a sus seguidores.

“Cuando yo supe que le había arrancado la cabeza a un muñeco no me asusté sólo porque le había arrancado la cabeza a un muñeco, sino también porque dijo unas palabras refiriéndose a su hermano en el momento que le arrancó la cabeza”, concluyó la influencer.

Por otra parte, hace unos días Kimberly sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look: le dijo adiós su cabello corto y negro por una cabellera larga y, sobre todo, rubia. El cambio fue tan dramático que ni su hija la reconoció.

El episodio quedó registrado en un video en el que Kimberly documentó todo el proceso de tinte y extensiones al que sometió su cabello natural. Una vez que todo aquello terminó, la también cantante se puso en contacto con su familia a través de una videollamada.

Foto: Instagram @kimberly.loaiza

Y fue entonces cuando Kima la desconoció por completo; en el enlace, Kim intentó llamar la atención de su hija mayor aunque no obtuvo ninguna respuesta de la pequeña. En el momento, JD Pantoja intervino y dijo “qué guapa se ve mamá... No te conoce”.

Por su parte, el famoso youtuber elogió a su esposa y se mostró entusiasmado por la belleza de Kimberly Loaiza rubia y bromeó “voy a hacerle otro hijo, ¿quieres un hermano?”.

La breve videollamada para que su hija y esposo reaccionaran al cambio de look terminó con la decepción de la youtuber, quien mostró su tristeza por el desinterés de la pequeña, misma que, según Kim, cambiaría cuando su hija pudiera verla en persona.

Según narró a la cámara: “A Kima prácticamente le valió, ni siquiera hizo un sólo gesto, ni siquiera hizo ‘mamá', pero ahora que me vea en persona será diferente”. Finalmente, la influencer se despidió de sus seguidores y presumió la larga melena rubia que ahora luce.

SEGUIR LEYENDO: