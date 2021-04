“Respeten lo que hubo”: Lorenzo Méndez pone freno a los ataques contra “Chiquis” Rivera

Foto: Chiquis/ IG - Lorenzo Mendez / Tw.

Luego de anunciar su divorcio, Lorenzo Méndez y la “Chiquis” Rivera se han convertido en dos de los personajes más controversiales y a la pelea también se han sumado sus familiares.

En uno de los más recientes enfrentamientos, Johnny Méndez, hermano del ex vocalista de La Banda Original el Limón, dio a entender que la hija de Jenni Rivera no canta.

Por supuesto, la “Chiquis” ya dio su postura respecto al tema y destacó lo decepcionada que se siente del que fue su cuñado.

Y en esta ocasión fue el propio Lorenzo Méndez quien salió a poner freno a los enfrentamientos de ambas familias por el amor que aún los une.

En entrevista con Mira la Cámara, el intérprete de Sigue sin mí negó conocer si el mensaje publicado por su hermano fue dedicado a la “Chiquis” Rivera, sin embargo, aprovechó la ocasión para pedir a ambas familias respeto.

Pues recordó que tanto la familia de su ex como la suya se aman y agregó “lo que le pido de parte de mi familia y de parte de ella (es) que respeten la relación y lo que hubo”.

Video: Mira La Cámara / Youtube.

Esto ya que desde su postura como caballero no le gustaría causar daño alguno a la hija de Jenni Rivera ni a su carrera como cantante.

En cuanto a las fuertes declaraciones de su hermano, quien dio a entender que la “Chiquis” no sabe cantar, Lorenzo Méndez dijo que se siente muy orgulloso de su ex.

Incluso recordó que él mismo ayudó a la cantante en su carrera musical: “A mí me tocó estar ahí ayudando a producir el disco que ganó un Latin Grammy, ayudándole en las voces, estuve ahí en la sesión de fotografías, en el estudio en todas las canciones; incluso le escribí una canción”, explicó.

Finalmente, sobre la “Chiquis” Rivera, quien estará regresando a los escenarios en El Paso, Texas, el cantante de regional mexicano dijo sentirse orgulloso de su trabajo.

Al momento de responder si hay un nuevo romance en su vida, el cantante aseguró “no estoy enamorado, ni quiero enamorarme, ahorita estoy tranquilo”.

Por su parte, la cantante ya no esconde su amor con el fotógrafo Emilio Sánchez, con quien desde hace tiempo se sospechaba un romance.

La nueva pareja de la Chiquis arremetió en contra de Lorenzo Méndez. Captura de pantalla @emiliosanchez / Instagram

En lo que respecta al mensaje de Johnny Méndez a la “Chiquis”, escribió en su cuenta de Twitter: “Me acabo de enterar ayer que la que jura que canta, que es de Los Ángeles, se va a presentar en El Paso. Es la única descripción que daré. El que entendió, entendió. ¿Quién va a ir? Voy a empezar a bloquear gente”.

Tras aquella declaración por el concierto de la cantante el próximo 28 de mayo, la hija de Jenni Rivera dijo a Chisme en vivo que se siente decepcionada.

“Se me hace muy raro la verdad, que se exprese de esa manera, quiero pensar que no es hacia mi persona, pero también no me puedo hacer mensa”, dijo.

Sin embargo, se defendió ante la acusación de no saber cantar “cada quien tiene su opinión y gracias a Dios hay mucha gente que sí sabe que sé cantar y que ha ido a mis conciertos”.

Al igual que Lorenzo Méndez, la “Chiquis” también recordó su amor por la familia y pese a los ataques agregó: “Yo le deseo a él lo mejor, a toda la familia y pues nada... sí me da tristeza y me da agüite, pero son cosas de la vida y ni modo”.

"Chiquis" Rivera generó comentarios por recientes fotos en las que ha aparecido sin su anillo de bodas (IG: chiquis)

Incluso la cantante aseguró a la cámara que ya ha entablado conversación con una de las hermanas de su ex, quien le ha aclarado “muchísimas cosas”.

A pesar de ello, las familias de los cantantes no son las únicas que han dado polémicas declaraciones, ya que el supuesto nuevo novio de la “Chiquis” también ha dado de qué hablar.

Hace unos días Emilio Sánchez, quien fuera gran amigo del cantante de regional mexicano, compartió en sus historias de Instagram un fuerte mensaje en contra de Lorenzo.

“Como hombre tus sentimientos no importan, supéralo”, escribió en una instastorie.

Sin embargo, el reclamo no terminó con aquella frase, sino que el fotógrafo etiquetó al cantante, aunque pasado un rato Sánchez eliminó el mensaje.

