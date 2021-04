“Fue por su personaje de ‘Mía Colucci’”: Omar Chaparro despejó las dudas sobre sus disculpas a Anahí

Omar Chaparro reveló que la broma que le hizo a Anahí no tenía la intención de burlarse de su enfermedad. (Foto: Cuartoscuro)

El actor Omar Chaparro reveló sus verdaderos motivos detás de la broma que le hizo a Anahí durante su programa No manches en el 2005, la cual fue malinterpretada con la enfermedad que la actriz padeció en aquel momento.

El pasado 24 de marzó, Anahí compartió un clip realizado por un fan que recopiló cómo varias figuras, entre ellas Omar Chaparro, hacían mofa del padecimiento de la protagonista de Rebelde.

El video se viralizó de inmediato y tanto fans como internautas aplaudieron que la también cantante haya renunciado a la empresa Televisa, pero también exigieron que se ofrecieran disculpas a la hoy esposa del político Manuel Velasco.

Ante esta situación, el actor publicó un tuit donde le pidió disculpas a la actriz. “Querida @Anahi, te ofrezco una disculpa por lastimarte con alguna de mis bromas o personajes que hice en #NoManches hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando. Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande”, escribió.

La recopilación de imágenes generó una gran controversia, pues incluso Christian Chávez se pronunció para demostrar apoyo a su ex compañera, y compartió que consideraba lo que vivió Anahí como violencia contra la mujer.

Chaparro confesó que la razón principal por la que pidió perdón fue por los comentarios que estaba recibiendo a través de sus redes sociales, pues muchas personas se molestaron por el trato que recibió la mujer de 37 años.

Omar Chaparro le pidió una disculpa a Anahí a través de Twitter. (Foto: @omarchaparro/ Instagram)

“Empecé a ver que me estaban atacando mucho en Twitter y empecé a ver el video y sí, efectivamente cuando ella fue a No manches hace 16 años donde uno de los personajes que era Aquetzal, que era una niña fan, le regaló una torta de tamal”, comentó en una entrevista para el programa Suelta la sopa.

En el video también se puede observar cómo Anahí muerde el alimento con una mueca de incomodidad y dolor. “En realidad yo recuerdo que se la di por su personaje de “Mía Colucci” que era muy fresa, entonces qué mejor para una chica fresa que un baño de pueblo con una torta de tamal”, aclaró el protagonista de No manches Frida.

En una entrevista con Daniel Habif, la intérprete de Ser o parecer habló de lo duro que fue para ella enfrentarse a una enfermedad que puso en riesgo su vida desde muy pequeña.

La cadena Televisa jugó un papel importante en el desarrollo de su enfermedad no sólo por los estándares físicos que le exigían, sino porque en las mismas dinámicas de entrevistas y programas, Anahí era constantemente atacada.

“Me tocaba la parte en la cual en los mismos programas se burlaban de mí y de mi problema. Los mismos programas en los que yo era de casa, con mucha crueldad para una niña de 13 o 14 años”, contó para el canal de Youtube.

La hija de Omar Chaparro, Andrea Chaparro, será parte del elenco de la nueva versión de Rebelde. (Foto: @andreaxchaparro/ Instagram)

Debido a ello y otras experiencias, Omar Chaparro recalcó que ya no hace burlas que puedan herir a otras personas, pues con el paso del tiempo ha cambiado y ha decidido evitar causarle daño a las personas.

“Hace muchos años dejé de hacer bromas pesadas por lo mismo, porque empecé a sentir empatía por los demás. Y ahora que soy padre de familia no me gusta hacer sentir mal a nadie entonces preferí ofrecer una disculpa”, confesó para el programa.

Irónicamente, su hija Andrea Chaparro es una de las actrices confirmadas que actuarán en la nueva versión de la exitosa serie Rebelde producida por Netflix.

“Se ganó ese papel, se fue a hacer casting”, compartió Omar Chaparro respecto a su hija, quien interpretará la novela que hizo famosa a la misma Anahí.

