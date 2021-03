Exatlón México: Titanes venció a Héroes; Araujo prometió a su esposa Zudikey ganar la competencia por ambos

(Captura de pantalla: Instagram araujo.patriciog)

Exatlón México, uno de los programas más populares y emocionantes de la televisión mexicana, está cerca de su final, pues los mejores atletas chocan a duelo para poder sobrevivir.

Durante la noche de este 26 de marzo, el equipo Titanes se posicionó como vencedor en la Batalla Colosal tras un arduo enfrentamiento con Héroes.

El último reto tuvo en primera instancia el enfrentamiento entre Eliud y Javier, los cuales compitieron en un circuito de lanzamiento de balón americano. En esta batalla los dos integrantes del programa transmitido en TV Azteca, iniciaron casi a la par, sin embargo, al momento de ingresar al agua, Heliud cobró ventaja.

Ya en el momento de encestar el balón, Javi Márquez del equipo Héroes rápidamente realizó tres anotaciones, dejando de esta forma el marcador 4 a 1 favor Titanes.

Posteriormente Mati compitió contra Evelyn en el mismo circuito, el grupo azul tomó ventaja, pero Mati inició rápidamente a lanzar los balones. Ambas iban parejas, pero la integrante del equipo Titanes logró adelantarse a su oponente y otorgó otro punto para el equipo rojo.

(Foto: Twitter @ExatlonMX)

Tras esto, Pato Araujo se enfrentó con Javier, pero una vez más el equipo de Titanes logró posicionarse y Araujo encestó rápidamente los balones requeridos para dejar el marcador 6 a uno.

Para el último punto de la jornada, Mati y Casandra se batieron a duelo y finalmente, los Titanes lograron no solo ganar la Batalla Colosal, sino que consiguieron un viaje vacacional a una de las playas más exclusivas de México.

Asimismo, durante esta emisión, Pato Araujo mencionó que daría todo para ganar la competencia en nombre de él y de su esposa Zudikey Rodríguez, la cual recientemente tuvo que abandonar la competencia debido a que uno de sus familiares falleció por COVID-19.

Cabe recordar que apenas hace unos días, Zudikey Rodríguez, atleta mexiquense y pareja de “Pato” Araujo, tuvo que salir de la competencia por problemas extra cancha, ya que esta semana recibió la noticia de que sus familiares tenían problemas de salud, por lo que tenía que volar inmediatamente a la Ciudad de México y regresar con sus seres queridos.

(Foto: Twitter @ExatlonMX)

“Me voy triste porque me voy por otras cuestiones y no porque haya sido eliminada. Esta aventura ya iba a terminar y mi decisión ya está tomada. Estoy contenta por lo que hice aquí y creo que llegar hasta acá ha sido un gran reto, lo he disfrutado, lo he sufrido. Dios me ha puesto pruebas muy difíciles, pero tengo que salir adelante”, declaró Zudikey antes de marchar.

“Debo enfocarme, debo ser fuerte y ojalá dios me de las fuerzas para salir vencedor en este duelo de eliminación. Me siento triste porque yo me quería ir con ella, pero debemos seguir luchando y hacer las cosas bien”, dijo Araujo al ver marchar a su amada Zudikey Rodríguez.

Además, ese 21 de marzo, noche 21 de marzo, día de la llegada de la primavera, Christian Anguiano abandonó la competencia tras chocar en duelo de eliminación con Patricio Araujo, exjugador de las Chivas que se ha convertido en uno de los competidores más fuertes del torneo.

El duelo entre Araujo y Anguiano definiría a los 3 hombres finalistas de esta nueva edición. Javier Márquez y Heliud Pulido son los atletas que ya tienen su boleto asegurado a la recta decisiva.

