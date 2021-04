Pepillo Origel fue víctima de robo en Los Ángeles: “Se volaron toda su lana”

A través de su canal de YouTube, Juan José "Pepillo" Origel habló acerca del robo que sufrió en Los Ángeles, Estados Unidos (Video: YouTube- juan jose origel)

Recientemente Juan José “Pepillo” Origel viajó a Los Ángeles, Estados Unidos, para participar en Tu-Night, el programa de entrevistas conducido por Omar Chaparro. Sin embargo, durante el viaje fue víctima de robo en una fiesta a la que acudió en la ciudad.

“El sábado andaba de fiesta con mi amiga Daniela, quien vive con su marido, y Charly, un amigo que me acompañó”, relató Origel en un video que subió a su canal de YouTube. Añadió que su acompañante acudió a Los Ángeles para vacunarse contra el COVID-19, así como lo hizo el presentador el pasado febrero cuando fue criticado por recibir la segunda dosis de la vacuna en Miami.

Después, “Pepillo” Origel explicó que su amigo Charly es muy distraído, sobre todo en un ambiente de fiesta: “Charly con dos o tres copas se distrae. Andábamos en la fiesta y en eso nos íbamos a regresar al hotel y no le veo esa bolsita que trae diario cargado, traía porque se la volaron. Él cargaba su pasaporte, todas sus tarjetas y toda su lana junto con la mía porque yo no traía bolsa”.

El presentador relató su experiencia de robo en Los Ángeles (Foto: Ig / @juanjoseorigel)

“Yo vi cuando alguien se acercó rápidamente, pero como estaba hablando con mi hermana no me di cuenta del tipo que vino y se la quitó; cuando le dije ‘Charly, dónde está tu bolsa’, ya no estaba”, aseguró el presentador. Después contó que su amigo tuvo que acudir al consulado mexicano con el objetivo de tramitar un pasaporte temporal.

“Él fue al consulado, no pude acompañarlo. Lo trataron muy bien ya le dieron un pasaporte por un mes para que pueda regresar, pero le sacaron lana de las tarjetas. (...). Miren, ustedes tomen una foto al pasaporte y tráiganlo en el teléfono, pero todo se debe dejar en el hotel, tráete sólo una tarjeta de crédito, pero no todo”, agregó.

Estos eventos tuvieron lugar a unas semanas de que “Pepillo” Origel cuestionó el trabajo del abogado Guillermo Pous: “En todos lados está el licenciado este Pous, que es como un artista. Habla de ‘La Chule’, habla de Luis Miguel, habla de María Félix, habla de Kuno Becker. Ese licenciado habla de todo en todos los canales, ¿qué no tendrá un trabajo en su despacho o qué?”, dijo en el medio Chisme en Vivo.

Recientemente, "Pepillo" Origel cuestionó al abogado Guillermo Pous sobre su trabajo (Foto: Instagram / @guillermopous @juanjoseorigel)

Ante estas declaraciones, Guillermo Pous contestó que seguramente desconoce su carrera. También aseguró que no sólo se dedica al trabajo en televisión, sino que también ha entregado excelentes resultados a diferentes artistas.

“Apreciable señor @Pepillo_Origel: Reconozco más allá de compartir las formas, su trayectoria profesional ganada por años de esfuerzo, y estoy convencido que desconoce por completo la mía lo cual no es mi papel tener que comprobársela, ya que no ha sido ganada por hablar en medios de comunicación sino por los impecables resultados obtenidos. Con mi mayor aprecio, lo invito este fin de semana a jugar ‘Scrabble’ y formar las palabras: resentimiento, frustración, envidia, rencor y antipatía”, fue el mensaje del abogado en la red social.

Guillermo Pous es abogado de Aracely Arámbula y recientemente pidió a Luis Miguel: La Serie que el nombre de su clienta no fuera utilizado en la ficción. Pero su trabajo se dio a conocer gracias a ser un invitado recurrente en distintos programas televisivos, como es el caso de Ventaneando, De Primera Mano, Sale el Sol y Hoy.

