Frida Sofía habría acudido a un reconocido hospital psiquiátrico en Estados Unidos

Frida Sofía intentaría demostrar que no sufre de ninguna condición mental ante declaraciones de Alejandra Guzmán (Foto: captura de pantalla de Instragram @ifridag)

Tras las acusaciones que Alejandra Guzmán hizo contra su hija, en las que aseguró que Frida Sofía vivía con trastorno límite de personalidad (TLP), se reportó que este 28 de abril la modelo estuvo en un hospital psiquiátrico para comprobar que no sufre de ningún trastorno mental.

La cantante en entrevista con Adela Micha había asegurado que Frida Sofía tiene TLP y que había sido tratada por 8 años, pero que la modelo había interrumpido su tratamiento por mucho tiempo, por lo tanto su trastorno habría empeorado en los últimos meses y se había convertido en una mujer propensa a mentir, de ahí las denuncias que había hecho contra su abuelo por abuso sexual.

“Se le diagnosticó Border personality’, yo fui al colegio y un terapeuta me dijo de esta condición y desde entonces he tratado de ayudar a Frida tenerla bajo medicamentos”, aseguró Alejandra Guzmán.

Video: Instagram / @shanikberman

Hoy Shanik Berman, a través de su cuenta de Instagram, reportó que Frida Sofía acudió a un reconocido hospital psiquiátrico acompañada de especialistas para demostrarle a su mamá y al público en general que sus palabras son falsas y que nunca fue diagnosticada con TLP.

“En este momento se encuentra Frida Sofía en uno de los mejores hospitales psiquiátricos del mundo con peritos para demostrarle a Alejandra Guzmán que no tiene borderline personality y que todo lo que ha dicho es verdad, o es su verdad, pronto tendremos noticias”, dijo Berman.

La comunidad de Personas con Trastorno Límite de Personalidad (TLP) o “Borderline” lanzó un comunicado en el acusaban a la cantante de haber recurrido a la estigmatización del trastorno para re victimizar a Frida Sofía.

Alejandra Guzmán asguró que Frida Sofía sufre de TLP (Foto: Me lo dijo Adela - captura de pantalla)

“Queremos hacer de la opinión pública que dentro de los síntomas conocidos de TLP no destaca la mitomanía, o tendencia a mentir. Que la mayoría de las personas que padecemos este trastorno de la personalidad, tenemos historia de abuso en la infancia, ya sea abuso físico, psicológico y/o sexual, siendo este uno de los factores que contribuyen al desarrollo de este padecimiento”, explicó la comunidad dentro de su mensaje.

Aseguraron que apoyarían a la modelo en caso de que lo necesitara y acusaron a la intérprete de Llama por favor de estar desinformando con sus declaraciones en las que sólo buscaba desestimar las afirmaciones de Frida Sofía.

“Por eso, señalamos y rechazamos que se use nuestra condición como “prueba” en contra de las declaraciones de abuso, y hacemos publico nuestro apoyo a Frida Sofía”, finaliza el comunicado de la comunidad.

Enrique Guzmán declaró que él está sufriendo violencia familiar por parte de su nieta (Foto: Captura de pantalla / Hoy)

Recientemente se dio a conocer que la modelo inició un proceso legal en contra de su abuelo, posiblemente por abuso sexual, y otros miembros de su familia. Por su parte, Enrique Guzmán también inició acciones legales en contra de su nieta por difamación y violencia familiar, pues él asegura que en ningún momento la tocó.

El cantante dijo en entrevista con Hoy que su carrera artística se vio detenida debido a las acusaciones de su nieta, pues no podía presentarse en ningún lugar después de haber sido acusado de abuso sexual. Agregó que piensa que posiblemente alguien podría estar orillando a Frida Sofía a denunciarlo o que estaría medicada. Enrique Guzmán dijo que por esas personas “yo no quiero más que defenderla, y así no puedo”.

Frida Sofía no se ha comentado respecto a su visita al hospital, pero le dio “me gusta” al video de la presentadora.

SEGUIR LEYENDO: