“Amor prohibido”: el video imprescindible para mirar antes del estreno de la segunda temporada de “Selena, la serie”

Amor prohibido, recreación para Selena: la serie (Captura: Netflix Latinoamérica/ YouTube)

Hoy se estrenó el nuevo videoclip de la producción de streaming Selena: la serie, la cual cuenta la vida de la cantante de ascendencia mexicana, se trata de Amor prohibido, una de las interpretaciones más famosas y recordadas de la cantante.

A unas semanas de que se transmitan los nuevos capítulos de la segunda temporada del proyecto de Netflix, se lanzó la recreación de su video Amor Prohibido, cuya versión original se estrenó en marzo de 1994, días antes de que fuera asesinada a manos de su amiga y asistente personal, Yolanda Saldívar.

En un escenario similar, la actriz Christian Serratos prestó su imagen para darle vida a “La Reina del Tex-Mex” en la nueva versión del video para promocionar la serie biográfica de la intérprete, quien fue conocida por cautivar al público mexicano y estadounidense con su voz, talento y sentido de la moda.

La actriz interpretó a Selena Quintanilla en el videoclip de la canción Amor Prohibido Fotograma cedido donde aparece Christian Serratos en la piel de la icónica cantante Selena Quintanilla durante una escena de la serie "Selena: The Series". EFE/ Netflix

A una hora de su publicación, el audiovisual ya fue compartido en las redes sociales verificadas de la serie @selenanetflix así como en páginas de fans. Tiene una duración de 2:43 minutos y dentro de sus imágenes se puede apreciar que se utilizaron objetos muy similares a los que se usaron en el original, además del vestuario que porta la actriz de El manual de supervivencia escolar de Ned.

Los fans de Selena Quintanilla y de su bioserie no tardaron en manifestarse a través de comentarios con halagos hacia la actriz, el video y la producción.

“Me siento muy emocionada”, “Aquí solo importa nuestro amor, te quiero”, “Me encantó”, “Esta es una sorpresa”, “Grita y se pone a llorar”, “¡No te pases!, increíble trabajo de Chris”, manifestaron en Instagram.

El videoclip cuenta con más de 6 mil reproducciones y 625 me gusta en YouTube. En cuanto al perfil de Instagram, las cifras son mayores, pues tiene 23 mil me gusta y cientos de comentarios que reflejan el éxito que ha tenido no sólo el audiovisual, sino también la serie en general, pues desde el año pasado capturó la atención de los fanáticos de la “Reina del Tex-Mex”.

La segunda temporada se estrenará el 14 de mayo (Foto:@selenanetflix/Instagram)

Además de Amor Prohibido, la producción de Netflix se ha caracterizado por intentar hacer que sus proyectos biográficos contengan contenido original y que concuerde con el nivel de calidad que dan en sus series de streaming. El caso de Selena no es el único, pues hicieron lo mismo con las canciones más icónicas de Luis Miguel.

En los capítulos de las tres temporadas de Luis Miguel, la serie, se han mostrado fragmentos de las canciones más importantes que catapultaron el éxito del nacionalizado mexicano, entre las que resaltan “Cuando calienta el sol” y “La incondicional”, entre otras.

En este caso, la reinterpretación estuvo protagonizada por el actor Diego Boneta. Los videos contaron con escenografías similares, ambientes cálidos y tropicales para la primera, y un entorno militar para la segunda. Recientemente, el actor de 30 años dio a conocer un video en el que cantó una parte de La chica del bikini azul y No culpes a la noche cuando tenía 12 años.

La segunda temporada de Selena: la serie se estrenará el día 14 de mayo del presente año en Netflix, con la que se pretende darle continuidad a la vida de la cantante texana.

