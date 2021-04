Acapulco Shore 8: Jacky imitando a Mane, quiénes estrenaron “el despacho”, besos de tres y la belleza de Jaylin Castellanos

Momento en el que Jey, Alba y Karime cortaron el listón del "despacho" (Foto: captura de pantalla Paramount+)

Este 27 de abril se estrenó la octava temporada de Acapulco Shore a través del canal MTV y la plataforma Paramount+ , durante el capítulo, los shores fueron llegando uno a uno a la ostentosa mansión que les permitirá vivir el degenere, la fiesta y los besos “todos contra todos”, como dicen en cada corte comercial.

Quienes se aventaron a estrenar “el despacho” con un íntimo encuentro fueron Karime y Alba, a pesar de que sólo hubo acción entre las dos, en la choza iluminada con luces led también estuvo presente Jey, quien tenía curiosidad de comprobar si era verdad que ellas sentían atracción sexual por las mujeres.

Al finalizar el encuentro, festejaron cortando el listón del sitio a manera de inauguración. Si terminaron en ese sitio fue porque los tres estaban recostados en una cama platicando hasta que Alba comenzó a elogiar el cuerpo de Karime, quien le propuso ir “al despacho”.

Usuarios hicieron comparaciones entre Mane y Jacky (Foto: captura de pantalla Twitter)

Aunque Mane no formará parte del elenco en esta temporada, muchos usuarios de Twitter la recordaron por la actitud que tomó Jacky al instalarse, pues de inmediato les ordenó a Capitán y a Diego cargar sus maletas cuando llegó, por lo que Isa no simpatizó con ella “no llevas ni 5 minutos y ya no te estoy soportando”, dijo en su cápsula individual.

Los usuarios de internet comentaron en diversas publicaciones de Acapulco Shore en Instagram que Jacky imitaba la voz y la actitud de Mane “ infumable quiere ser como Mane y sobre actúa demasiado”, escribió una usuaria. Sin embargo fue la misma joven quien expresó abiertamente su deseo de conflicto en la casa y dijo que al ver a las demás, ya sabía que no le representaban ninguna competencia.

Además Jacky eligió la cama con cabecera de princesa, por lo que Isa expresó que estaba buscando conflictos innecesarios.

Beso de cuatro (Video: Twitter/@AcapulcoShore)

Después de que estuvieron instalados la mayoría de los protagonistas de esta serie, se reunieron alrededor de una barra a beber, entre la conversación, de inmediato llamó la atención que Alba se dijera abiertamente lesbiana, mientras que Chile expresó no creerle; Karime decidió probar sus labios para compararlos con los de Isa.

Respecto a la primera dijo “se llevó las palmas de oro” y en cuanto a Isa expresó “sabe a cenicero pero besa chidote”.

Posteriormente las tres se besaron al mismo tiempo por lo que Capitán, de 27 años, se dijo contento y mencionó “ya empezaron los besitos de tres para quitar el estrés”, ya que en otro momento Chile y Jey también se unieron a los besos entre varias personas.

Beni bebiendo alcohol en su llegada (Video: Twitter/@AcapulcoShore)

A pesar de que al inicio lo ignoraron, la llegada de Beni también causó sensación pues los ánimos comenzaban a calentarse entre él y Diego, quien ya había bebido bastante y le dio un empujón, “Beni es diferente a los demás, es como que muy zen”, dijo Alba.

Desde que presentaron a este personaje le apodaron Beni Tulúm pues al parecer es el tipo de persona que busca mantener su espiritualidad en orden y últimamente está de moda visitar ese sitio para “vibrar alto”.

Llamó la atención su peinado chino y esponjado así como el hecho de que no siguiera las provocaciones de Diego. De inmediato los otros shores le ofrecieron alcohol e intentaron averiguar si era homosexual porque no accedió de inmediato a un beso -a diferencia de Chile, quien se besó con Isa a manera de saludo-.

Desde su cápsula individual este vacacionista explicó que no tiene un tipo de chica establecido sino que busca que haya cierta compatibilidad de manera natural.

Capitán y Jaylin (Foto: captura de pantalla Paramount+)

La llegada que captó la atención de Capitán fue Jaylin Castellanos, la chica transexual que marcó la apertura a la diversidad dentro de este reality, varios de los shores explicaron que ella era la mujer de mejor cuerpo. Al respecto esta joven explicó que como tiene cara y cuerpo de muñeca, no le costaría trabajo conquistar corazones, en sus redes sociales es conocida como ‘la Barbie mexicana’.

Sin embargo, en medio de la plática Capitán le dijo “por el largo de tus pies me doy cuenta, puedes ser mi compa”, Jaylin expresó en su cápsula que sólo le toleraría ese comentario porque le gustaba físicamente, pero le pidió que la tratara como lo que veía, es decir una mujer trans a quien se le debía valorar su belleza porque le ha costado.

Ambos quisieron ir al “despacho” para tener intimidad pero lo estaban ocupando Jey, Karime y Alba, así que se conformaron con protagonizar una candente escena en una cama de descanso frente a la alberca.

SEGUIR LEYENDO: