Lucía Méndez visitó Televisa y se desataron crueles críticas contra ella

Lucía Méndez estuvo de visita en Televisa y terminó criticada (IG: programahoy)

Una visita de Lucía Méndez a Televisa para presentar su nueva canción, Se te acabó tu fiesta, terminó convertida en una fuente de críticas para la estrella mexicana.

Lucía se presentó la mañana de este lunes 26 de abril como invitada al programa HOY, en donde tuvo oportunidad de compartir su tema y de convivir con los integrantes de la emisión.

En la cuenta oficial de Instagram de HOY se compartió una imagen de Lucía con motivo de dicha participación en el matutino de Televisa; sin embargo, la publicación terminó llenándose de críticas y agresivos comentarios en contra de la protagonista de legendarias telenovelas mexicanas como Viviana, Vanessa y Colorina.

Desde comentarios negativos por su manera de vestir (Lucía eligió una minifalda verde, camisa blanca y una chamarra de mezclilla) hasta despiadados mensajes sobre su aspecto físico.

El post de HOY se llenó de comentarios negativos contra Lucía Méndez

“El outfit es de cuando tenía 20 años”, se leía en uno de los mensajes que generó mayores respuestas e interacciones en la publicación.

“Qué lástima, era una mujer tan bella. La verdad es una pena que no acepten su edad y hagan el ridículo, Ni bella, ni cantante, ni nada, ya parece travesti, perdón, mi humilde opinión”, escribió otro usuario de la red.

“Parece figura de cera”, “parece muñeca de cartón”, “Cirugía Méndez” y “¿Qué le pasó?”, fueron otros mensajes que se repitieron con frecuencia.

Lucía Méndez criticada tras aparecer en Televisa HOY

Contra Raúl de Molina

Hace unos días Lucía dio de qué hablar pero no por algo relacionado con su aspecto físico, sino por una confesión que hizo.

Recordó que hace 17 años el presentador Raúl de Molina la hizo pasar un momento incómodo cuando la tocó de manera indebida.

“Estábamos al aire y solamente le dije ‘oye gordo, ¿qué te pasa? ¿qué onda?’, el me dijo ‘no, nada, es una broma’, así fue como pasó”, comentó Lucía al programa Chisme No Like en relación con la visita que tuvo a la emisión Pica y Se Extiende en 2004.

En un video que se retomó, se puede ver cómo “El Gordo” abraza a la cantante para después deslizar sus manos hacia abajo y tocarla, a lo que Méndez deshace el abrazo y se muestra incómoda ante la situación.

Foto: @luciamendezof / Instagram - @rauldemolina / Instagram

“En el momento en que me agarró las pompas, soy sincera, no hice nada, pero después, cuando vinieron los cortes dije ‘¿por qué? ¿por qué tan mandado, gordo? Yo no me llevo así”, agregó Méndez a Chisme No Like sobre aquel incómodo episodio.

Aclaró que, después de esa toma, Raúl de Molina le pidió disculpas ya que la vio muy molesta, esperando que no se notara su enojo cuando se retomara la grabación. Lucía Méndez agregó que se siente mal porque el video nuevamente haya sido sacado a la luz, pues fue un momento desagradable para ella.

Recientes testimonios han señalado al presentador de El Gordo y la Flaca por haber acosado a invitadas a sus programas.

La cantante Virggi López compartió que en el 2005 fue invitada a entrar al Jacuzzi del Gordo del programa El Gordo y La Flaca para hacerle una entrevista. La cantante aceptó, pues lo que menos esperaba era ser acosada por el presentador en vivo.

“Resulta que el hombre comienza a meterme la mano por debajo del agua a agarrarme las pompas ... me dijo: ‘tú sabes, estás empezando, no puedes decir nada, no puedes parar el en vivo’”, relató López. También aseguró que se desconcentró completamente de lo que estaba ocurriendo en el programa, pues no fue sólo una vez la que la tocó sin su consentimiento, sino tres.

