El médico que inspiró “Otra Ronda” desmintió ser el autor de la teoría sobre el déficit de alcohol en la sangre

Imagen de la película "another Round". (Cedida por BTeam Pictures)

Un día después del triunfo en los Oscar de la película danesa “Drunk” (Otra ronda), el psiquiatra que inspiró esta oda alcoholizada a la vida volvió a desmentir la teoría que se le atribuye, que el hombre nace con un déficit de alcohol en la sangre.

Este largometraje del danés Thomas Vinterberg, premiado como la mejor película extranjera el domingo por la noche en Hollywood, relata el recorrido de cuatro profesores de liceo que exploran los efectos de la ebriedad.

En el origen de este periplo, una supuesta teoría atribuida la filósofo y psiquiatra noruego Finn Skårderud, quien habría asegurado que el hombre nace con un déficit de 0,5g de alcohol en la sangre.

Una “fake news” nacida de una “lectura selectiva del prefacio que redactó para la traducción noruega de “Los Efectos psicológicos del vino”, del italiano Edmondo de Amicis, según reiteró este lunes el interesado.

“En la primera página escribí que tras uno o dos vasos, todo va bien, nos creemos quizá que hemos nacido con un déficit de 0,5g”, explicó a la radio noruega NRK.

Pero “en el párrafo siguiente, desmiento la tesis en su integralidad”.

Esta interpretación errónea de sus palabras lo incomodó. “Fue un poco incómodo porque soy médico, psiquiatra, y trato a gente con adicciones, veo a sus familias” agregó a NRK.

No obstante esta mini-notoriedad le valió ser contactado por Thomas Vinterberg y convertirse en “una especie de consultante” en el rodaje de “Drunk”, que califica de película “muy bien dosificada”.

Dedicado a la hija del director

El cineasta Thomas Vinterberg, quien también estaba nominado a mejor director, pronunció un conmovedor discurso en el que rindió homenaje a su hija Ida, quien murió en un accidente automovilístico cuatro días después de que comenzara el rodaje en mayo de 2019.

“Terminamos haciendo esta película para ella, como su monumento”, dijo Vinterberg en la gala en Los Ángeles.

“Entonces, Ida, esto es un milagro que acaba de suceder, y tú eres parte de este milagro. Tal vez has estado moviendo algunos hilos en alguna parte, no lo sé. Pero este es para ti”.

La película está ambientada en torno a cuatro viejos amigos, todos profesores de una escuela secundaria cerca de Copenhague. Martin, interpretado por Mads Mikkelsen, es un profesor de historia que atraviesa una crisis de la mediana edad, deprimido por su vida monótona.

Para condimentar las cosas, el cuarteto decide probar la teoría atribuida a Skårderud.

Al principio, experimentan los placeres liberadores de la embriaguez, antes de que las cosas vayan de mal en peor.

Pero la película se abstiene de emitir juicios morales o glorificar el alcohol.

“Otra Ronda se imagina como un tributo a la vida. Como un reclamo de la sabiduría irracional que desecha todo sentido común ansioso y mira hacia el deleite mismo de la lujuria por la vida, aunque a menudo con consecuencias mortales”, dijo Vinterberg cuando salió la película el año pasado.

Ya no “solo se trata de beber”

Vinterberg quedó devastado por la pérdida de su hija y la producción de la película se detuvo brevemente, pero pronto reanudó el rodaje.

Dijo que lo estimuló una carta que ella había escrito sobre su entusiasmo por el proyecto, en el que debía haber tenido un papel.

Thomas Vinterberg le dedicó el Oscar a su hija, fallecida cuatro días después de comenzar el rodaje. (Chris Pizzello/Pool via REUTERS)

Pero la película adquirió una nueva dimensión.

“La película ya no iba a tratar solo sobre la bebida. Tenía que tratar de que volvieran a la vida”, dijo Vinterberg en la única entrevista en profundidad que dio sobre su muerte, en junio de 2020, al diario danés Politiken.

Seleccionada para el Festival de Cine de Cannes 2020 que terminó cancelado debido a la pandemia, “Otra Ronda” además del Oscar ganó un BAFTA a la mejor película no en idioma inglés y un César en Francia a la mejor película extranjera.

La película está protagonizada por Mikkelsen, quien anteriormente se asoció con Vinterberg en el thriller psicológico de 2012 “The Hunt”.

Fotograma cedido por BTeam donde aparece el actor Mads Mikkelsen como Martin durante una escena de la película "Another Round", la más reciente película del director danés Thomas Vinterberg que logró dos nominaciones a los Óscar: mejor dirección (Vinterberg) y mejor película internacional (por Dinamarca). EFE/Bteam Henrik Ohsten

En una de las escenas más comentadas de “Otra Ronda”, Mikkelsen incluso muestra su talento para la danza: el ex villano de Bond era un bailarín contemporáneo profesional antes de convertirse en actor.

Es la cuarta película danesa en ganar un Oscar a la mejor película en idioma no inglés, después de “In A Better World” en 2011, “Pelle the Conqueror” en 1989 y “Babette’s Feast” en 1988.

(Con información de AFP)

