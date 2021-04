“Vamos a cuidarnos”: cuando Luis Miguel negó su paternidad en vivo con Verónica Castro

En los 90, Luis Miguel fue invitado a uno de los emblemáticos programas de Verónica Castro (Foto: Archivo)

La segunda temporada de Luis Miguel: La serie ha traído consigo la atención del público, que no se pierde cada detalle de la producción de Netflix que cuenta la vida y vicisitudes en la trayectoria del ídolo de la canción latina.

Y es que con los aspectos que se desvelan en la teleserie, la audiencia ha sacado sus propias conjeturas e incluso los fans más documentados comienzan a hacer comparaciones y “fact checking” de lo que se muestra en la pantalla de la plataforma digital contrastando la trama con los hechos que verdaderamente ocurrieron hace casi 30 años.

Y es que los fans del cantante quedaron conmovidos con lo que sucedió en los primeros dos capítulos del proyecto, donde se muestra la primera vez que Luis Miguel se encuentra con su hija Michelle Salas, producto de su relación con Stephanie Salas.

Valery Sais, la niña que interpreta a la hija de Luis Miguel en la serie (Foto: Netflix)

En la serie se puede conocer más a fondo el primer contacto entre Luis Miguel y su hija Michelle cuando ella estaba a nada de cumplir 5 años, hecho que contrasta con lo que ocurrió en realidad, pues se sabe que “el sol” conoció a su hija hasta que ella fue adolescente.

“¿Ella me odia?”, preguntó Luis Miguel (Diego Boneta) a lo que Sophie (personaje de Stephanie Salas) contestó que la pequeña sólo quiere conocerlo y cuando lo logran se funden en un tierno abrazo. Sin embargo la verdad es que Luis Miguel negó y se rehusó a darle el reconocimiento a Michelle durante mucho tiempo y una de esas veces fue en 1989, mismo año en el que nació la hoy vlogger e influencer de moda y estilo vida, cuando el cantante acudió como invitado al programa Mala noche no…, conducido por Verónica Castro.

En el famoso programa nocturno la también protagonista de telenovelas como Los ricos también lloran le preguntó a Luis Miguel si era cierto lo que se rumoraba acerca de su paternidad. a lo que el cantante respondió bastante ‘indignado’ y ‘sorprendido’ diciendo: “¿que qué? ¿Que soy qué?”, seguido de su tic de jalarse el cabello, un gesto que según se retrata en la serie, sólo hace cuando está incómodo o molesto.

La vez que Luis Miguel negó ser padre con Verónica Castro (Video: Televisa)

“¿Ahora soy papá? Ya no saben qué inventar, qué bárbaro, está bien, que yo sepa, no”, bromeó entonces el cantante que acudió al programa vestido de traje gris claro.

Verónica, al ver que Luis Miguel estaba incómodo, trató de suavizar las cosas pero él le respondió anticipándose, “es impresionante todos los rumores y todos los chismes pero la verdad es que no, como dicen: ‘afortunado con las mujeres’ pero ¿dónde están las mujeres?”.

Entonces Verónica cambió sus preguntas para hablar de algo más sobre el futuro y le cuestionó si le gustaría tener muchos hijos, a lo que el cantante de Será que no me amas respondió, “muchas mujeres, hijos no sé, en este momento de mi vida pues yo creo que no”, confesó.

Con prostéticos y un arduo trabajo de caracterización, Diego Boneta logró convertirse en un Luis Miguel maduro (Foto: Archivo)

Luis Miguel continuó haciendo su característico gesto con su cabello, acicalándose y negando que hubiera sido papá, y comentó que no tenía conocimiento de ello, sin embargo dijo que si era cierto, pues que lo felicitaran, por lo que Verónica bromeó con él y le dio un efusivo abrazo mientras le decía: “¡felicidades!”.

Luis Miguel finalizó diciendo en aquella emisión que se cuidaba para no tener ‘imprevistos’, “Tomar las precauciones necesarias para que no suceda algo imprevisto, así que vamos a cuidarnos”, concluyó a manera de broma con la presentadora.

Michelle Salas fue reconocida hasta que cumplió 15 años, por lo que ha tenido una difícil relación con Luis Miguel y actualmente a sus 31 años se encuentra distanciada de él.

