Luis Miguel, la serie: quién es en realidad Mauricio Ambrosi y cuál fue su relación con Michelle Salas

El personaje de Mauricio Ambrosi es una de las grandes sorpresas de Luis Miguel, la serie. Desde el capítulo uno de esta nueva entrega vimos a un hombre comprometido con la carrera del “Sol de México” y con su amistad.

Es así que lo hemos visto firme a su lado en el hospital tras el accidente de audio en Lima, Perú, y como un apoyo extra en el acercamiento con su hija mayor Michelle Salas.

Pero ¿a quién hace referencia el personaje de Mauricio Ambrosi en la vida de Luis Miguel?

IMPORTANTE: Si no has visto los primeros episodios de Luis Miguel, la serie es el momento de abandonar este contenido porque tiene muchos spoilers.

En esta nueva entrega de la serie biográfica de Netflix conocimos a Mauricio Ambrosi, quien desde el primer momento demostró su lealtad a Luis Miguel no sólo en el ámbito profesional, sino también en la vida personal y emocional.

Fernando Guallar, actor español que interpreta al nuevo galán de esta entrega, describió a Infobae México su incursión en un proyecto tan exitoso y esperado de este 2021.

“Es una persona muy allegada a Luis Miguel. Está consciente de los problemas que tiene como padre, sabe perfectamente todo lo que ha ocurrido en la historia con Sophi Salas y Michelle Salas. Entonces te puedo decir que evidentemente sí se crea un vínculo, un contacto entre Mauricio y Michelle porque siendo un gran amigo de Micky, pues de alguna manera también tiene una vena paternal, que quiere cuidar también y quiere que le vaya a lo mejor posible”.

El mismo Guallar comentó que su incursión viene a reemplazar en la vida del cantante lo que significó Hugo López y es que llegará para hacer las mismas funciones, sin ser un mánager propiamente.

Ambrosi, según los primeros capítulos de esta serie, es un amigo muy cercano de Luis Miguel y se conocieron desde muy temprana edad, por lo que lo acompaña en grandes pasajes de su vida, pero en en la realidad y según las temporalidades de tiempo hace referencia a alguien muy significativo y que pone en jaque la relación del cantante y su hija mayor: Alejandro Ascensi.

Luis Miguel y el empresario español se conocieron desde los seis años e incluso estudiaron juntos en un colegio de Madrid, España, e incluso cuando “El Sol” se mudó a la Ciudad de México mantuvieron el contacto y se reunían cada que la situación se los permitía.

El empresario español fue el responsable del auge de la carrera del “Sol de México” por casi una década. Ascensi se incorporó como representante del cantante en 1995 y se separó de estas funciones en 2008, cuando se esparció el rumor de que sostenía un tórrido romance con nada menos que Michelle Salas.

Ella contaba con 19 años y él con 39, pero más allá de las diferencias de edades, el supuesto romance causó gran conmoción por la gran cercanía entre el productor musical y Luis Miguel.

Todo comenzó en 2007, cuando Michelle se reencontró con su papá y decidió irse a vivir a Los Ángeles con él. En Luis Miguel, la serie se retrata la conversación que tuvieron para comenzar esta nueva etapa juntos.

Se dice que a Michelle Salas no le gustó cómo fue presentada su mamá en la serie de Luis Miguel y por ello se distanció del cantante

Pero el sonado romance se vivió de 2008 a 2009, periodo en el que la pareja fue captada en diferentes lugares en actitudes comprometedoras, además fueron publicados los supuestos correos electrónicos que intercambiaron y en los que demostraban su amor.

“Te amo mi cocho precioso” o “Entiendo que te preocupes por mi papá, pero a mí no me preocupa”, son algunos de los textos enviados por la hija de Luis Miguel y Stepanie Salas; en cambio, de parte de Ascensi se leía: “Por más que uno piense que puede manejar las cosas y que las tiene bajo control, cuando menos lo piensas, se te van de las manos. A mí me ha pasado eso contigo”.

La relación padre e hija quedó afectada tras el escándalo, pero fue evidente que el cantante cortó cualquier relación con su amigo de la infancia.

Se desconoce si este polémico momento será abordado en algún episodio de Luis Miguel, la serie, pero eso es lo que espera gran parte de los fanáticos del “Sol de México”.

