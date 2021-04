Ninel Conde estaría en la mira del FBI por su relación con Larry Ramos

(Foto: ninelconde / Instagram)

Ninel Conde sigue en dando de qué hablar, y la polémica que rodea a su pareja, Larry Ramos, podría costarle caro a la actriz. De acuerdo con Guillermo Carvajal, una de las supuestas víctimas del empresario, ella tiene en curso una investigación por parte del Buro Federal de Investigación estadunidense (FBI, por sus siglas en inglés).

Según la Justicia estadounidense, el acusado de defraudó a 235 víctimas en Estados Unidos por un monto de 22 millones de dólares. 16 de abril, el empresario fue arrestado por el FBI en Miami, Florida, y puesto en libertad días después tras pagar una fianza de 50 mil dólares.

Guillermo Carvajal, una de las víctimas de la estafa millonaria, explica que la investigación en curso determinará si El Bombón Asesino hizo negocios con Larry o si recibió dinero ilícito en su cuenta bancaria. Al colombiano le fue colocado un grillete GPS al día siguiente de ser liberado, y será en dos semanas cuando sea requerido por las autoridades estadounidenses para que le lean los cargos.

De acuerdo con una entrevista que dio Carvajal a la revista TvyNovelas, a las víctimas del defraudamiento se les adelantó que el solo hecho de que quede registrado que Ninel Conde sea la pareja sentimental de Ramos, basta para que se abra un expediente por una posible colusión en el caso.

“A la negación de ella de que hayan hecho negocios juntos, esa respuesta la va a arrojar la investigación del FBI, porque hasta ahorita nadie lo sabe. Aquí lo único que existe es que todo mundo los vio casarse para la televisión y es su pareja. Automáticamente la van a investigar, y si alguien le dio dinero, lo va a arrojar la investigación”, dijo el exrepresentante de Alejandra Guzmán a la revista. “No, yo deposité en el 2018 y en el 2019. Cuando se reveló la relación con Ninel fue hasta el 2020; yo ya le había pedido a Larry retirar mi dinero desde antes”, agregó, deslindando a la actriz de cualquier acusación directa.

Carvajal explicó que desconoce bastante de la si en realidad Ninel estaba consiente de las supuestas defraudaciones de Larry. “De Ninel no sé nada, porque ella no aparece en la parte del problema, no está vinculada y no podrían congelarle nada, pero de él todo ya está observado.

No estoy enterado de esa parte, yo no estuve ahí, ni me informaron nada de que él estuviera acompañado en el momento de la detención”, abundó en su versión, según él Ninel no acompañó a Ramos a la hora de su detención.

Por otro lado, Carvajal dijo al semanario que Ramos no puede estar tan tranquilo como declaró. Afirmó que se hará justicia para él y los otros que perdieron sus inversiones a manos del empresario. “Los delincuentes siempre tienen ese temple de tranquilidad. Al día siguiente le pusieron un grillete, y en dos semanas le van a leer los cargos que le está imputando y él va a tener que aceptar su culpabilidad o irse a juicio. En cualquiera de los dos escenarios, él está mal.

Foto: Chisme No Like.

Agregó que de encontrarlo culpable, las víctimas están analizando la reparación de los daños y la devolución de sus inversiones. “Si acepta su culpabilidad le van a decir: “¡Perfecto! Tienes que pagar. ¿Cómo lo va has a hacer? No creo que lo tengo escondido en una sola cuenta, va a tener que decir: “Tengo esto aquí, esto allá”, y será cuando el Estado recupere eso, y seguramente el proceso será lento” dijo Carvajal.

