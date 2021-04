Cómo terminó Bibi Marín, gutarrista de Reik, dando vida a Kiko Cibrián en “Luis Miguel, la serie”

FOTO: Instagram/@bibimarin

El guitarrista de la agrupación mexicana Reik, Bibi Marín, habló sobre su papel en Luis Miguel, la serie. El músico interpreta al productor Kiko Cibrián en la bioserie del cantante. Una de las piezas más importantes detrás del éxito del álbum del cantante en 1993, Aries.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Bibi compartió con sus seguidores cómo conoció al creativo detrás de “Suave”, y cómo fue que terminó dándole vida en la ficción, gracias a una profunda admiración que siente por él en la vida real.

Según narró el cantante, la relación con Kiko data del 2004, cuando Reik estaba a punto de grabar su primer álbum y buscaba un productor. Papel que llenó Cibrián, quien se convirtió en el productor de la agrupación mexicana durante varios años.

“Un día en el 2004, buscando estudio para grabar el primer disco de Reik nos topamos con este gran productor, que resulta que había sido el genio detrás de las canciones de Luis Miguel. Se convirtió en nuestro productor de muchos años, compositor, gran amigo y uno de mis ídolos”, expresó el musico.

ARCHIVO - Los miembros de la banda mexicana Reik, de izquierda a derecha, Julio Ramírez, Jesús Navarro y Gilberto "Bibi" Marín. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

Posteriormente, en el 2019, Bibi recibió la invitación para interpretar a Kiko en la segunda temporada de la exitosa bioserie del cantante producida por Netflix. Puesto que, aunque los productores de la serie desconocían que había una buena relación entre ambos, notaron que había cierto parecido entre ambos personajes.

“15 años después, porque la vida da muchas vueltas, me hablaron para preguntarme si me interesaría actuar den la temporada 2 de la serie Luis Miguel, interpretando a su guitarrista, compositor, y productor musical, Kiko Cibrián, sin saber que lo conocía perfectamente, porque según ellos, compartimos varias cosas”.

“Ma ataqué de la risa y no dudé en aceptar. Así que ahora tengo el honor no sólo de conocerlo, sino de ser él, aunque sea en la ficción. I love you, Kiko Cibrián”, concluyó el músico en el mensaje.

Kiko Cibrián, el genio detrás de “Aries”

(Foto: kikocibrian / Instagram)

Kiko Cibrián nació y creció en la ciudad fronteriza Tijuana, en Baja California. Ahí se formó como guitarrista gracias a la influencia de su padre, quien era mariachi.

Su gusto por la música lo hizo experimentar con diferentes géneros a muy corta edad, desde el regional y los boleros, hasta el jazz. Esto lo impulsó a profundizar en sus estudios musicales y convertirse en uno de los productores, arreglistas, compositores y realizadores más importantes en la actualidad.

En la década de los 90, Kiko fue contactado para formar parte de la banda musical de Luis Miguel como guitarrista; el éxito que tuvo trabajando con el puertorriqueño le sirvió como plataforma para trabajar con otros artistas como Rocío Dúrcal y Cristian Castro en años posteriores.

El mismo músico ha relatado cómo conoció a Luis Miguel y cómo recibió un pequeño escarmiento por parte de su mánager, Hugo, cuando trabajó en “Agua Nueva”, el álbum debut de Cristian Castro.

(Foto: kikocibrian / Instagram)

“Me acuerdo que estaba sentado, me veo en el espejo y lo primero que se me ocurre es: ‘qué galán está este tipo y qué feo estoy yo’. Pero sí, el tipo sí impactaba, yo me acuerdo, yo soy macho pero Micky, a los 20 años, era súper galán”, recordó sobre su primer encuentro con “El Sol”.

“Yo sabía lo que a él le gustaba, musicalmente nos entendíamos muy bien... lo primero que salió fue Suave”, destacó en la misma plática.

Con esta colaboración y cercanía comenzó una muy estrecha relación, de la que Cibrián recuerda: “El mejor mánager que tuve en esa época fue el mismo Luis Miguel. Él me defendía, él me cuidaba, él quería que yo fuera”.

Actualmente el trabajo del productor puede disfrutarse en Luis Miguel, la serie, ya que es el encargado del soundtrack y trabajó en las adecuaciones para la voz de Diego Boneta, sin olvidar el sello característico de Luis Miguel.

