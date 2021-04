Entre las trajineras de Xochimilco y teléfonos públicos: así fue la visita de Aron Piper a México

Aron Piper visitó la Ciudad de México y enloqueció a sus fans con las fotografías que compartió (Foto: Instagram / @aron.piper)

Aron Piper llegó a la Ciudad de México esta semana y su visita, según sus redes sociales, se basó en tomarse fotos en Xochimilco, cabinas telefónicas y tiendas de conveniencia.

A tan sólo horas de que el actor español de la serie Élite compartió a través de sus redes sociales que se encontraba en la Ciudad de México, sus seguidores comenzaron a preguntarse qué hacía en el país, pero la respuesta no tardó, pues él mismo se encargó de compartir que estaba disfrutando de la vida como cualquier otro mexicano.

Algunas personas lo vieron en Xochimilco, otras en el Aeropuerto de la Ciudad de México y algunos incluso se lo encontraron caminando por la calle y todas ellas lo encontraron gracias a sus publicaciones en Instagram.

El actor aprovechó para tomarse una sesión de fotos en La Isla de las Muñecas en Xochimilco (Foto: Instagram / @aron.piper)

En una de las fotografías que compartió a través de sus redes sociales, se ve a Piper entre las muñecas de La Isla de las Muñecas que se encuentra entre los canales de Xochimilco. En ese lugar se tomó varias fotos, pero también aprovechó para retratarse en una trajinera con una cerveza en mano junto a sus amigos.

Aron Piper posó con una cerveza en una trajinera de Xochimilco (Foto: Instagram / @aron.piper)

A pesar de que gracias a sus publicaciones varias personas dieron con su paradero y le pidieron una foto, él no se molestó y usuarios de Instagram y Twitter compartieron sus selfies con el actor. Piper, por su parte, tampoco perdió la oportunidad de compartir fotos en su visita a un Oxxo.

Lamentablemente, algunas personas en redes sociales anunciaron que hoy el actor salió de la capital.

Aron Piper aceptó tomarse fotos con sus seguidores mexicanos (Foto: Instagram / @aron.piper)

Aron Piper es uno actores que da vida a uno de los personajes principales de la serie española de Netflix, Élite, la cual estrenará su cuarta temporada el próximo 18 de junio. A esta nueva entrega de la serie se unirán como estudiantes del colegio, Las Encinas, el influencer Manu Ríos, las actrices Carla Díaz, Martina Cariddi y el actor Pol Granch.

Lamentablemente, las protagonistas que habían cautivado a su público desde 2018, Danna Paola y Ester Expósito dejarán una gran ausencia en la serie, pues se confirmó que ya no formarán parte de ésta.

Netflix reafirmó el retorno de Samuel, Guzmán, Ander, Omar, Rebeca y Cayetana. En estos personajes que se quedan, será en quienes recaerá el peso de la historia que ha mantenido cautiva a su audiencia gracias a la frescura de su elenco y trama llena de misterio, secretos, amistad y amor.

La nueva temporada de "Élite" se estrenará el 18 de junio de este años (Foto: Netflix)

Aron Piper recientemente incursionó en el mundo de la música con su tema Sigo con el cual debutó como cantante de trap. El histrión aseguró que comenzó su carrera en la música en el momento en el que pensó que tenía la fama suficiente para que su proyecto fuera aceptado por sus seguidores y tuviera apoyo.

Para su primer single, Piper no utilizó ningún tipo de publicidad, pues quería concentrarse en la tercera temporada de Élite, además de que asegura que este proyecto “es algo que hago para disfrutar y para transmitir algo personal mío”.

“La música es una parte de mi vida que ha ido siempre en paralelo como actor. [...] Yo tengo mi trabajo de actor, que me encanta, que es mi pasión, y la música es otra de mis pasiones: no me lo tomo como un trabajo”.

Con el equipo productor de Aron como cantante fue que el actor visitó México, pero no reveló si fue con motivos laborales o turísticos.

