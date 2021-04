“Ojalá se hubiera muerto”: Cecilia Gabriela habló de comó superó su divorcio en bancarrota

Cecilia Gabriela aceptó que nunca volverá a formar una familia con Marco Uriel, pero no lo perdona por lo que le hizo (Foto: Captura de pantalla YouTube / Mara Patricia Castañeda)

Después de que la actriz Cecilia Gabriela se divorciara hace 10 años del actor Marco Uriel, quedó en bancarrota y tuvo que enfrentar rehacer su vida como madre soltera, por lo que ella asegura que hubiera preferido que su ex esposo se hubiera muerto.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz de Vivo por Elena aseguró que su ex pareja abandonó a la familia que hizo con ella, y lo culpa de dejarla cargar con el peso de sus decisiones, pues fueron cuatro años en los que Marco Uriel simplemente decidió dejar de prestar atención a la actriz y a su hija, pero seguían viviendo bajo el mismo techo.

Cecilia dijo que Marco Uriel le dejó la responsabilidad de criar a su hija ella sola, mientras él continuó su vida sin ninguna limitación monetaria o afectiva, pero lo que en verdad teme es que ahora su hija se relacione afectivamente con una persona que ahora la obligue a ella a seguir la misma experiencia por ver que su padre lo hizo con su madre.

Cecilia Gabriela y Marco Uriel estuvieron en matrimonio por 18 años (Foto: YouTube / Mara Patricia Castañeda)

“No hay forma en que yo lo pueda perdonar. No importa cuantos libros, terapias y películas y lo que quieras... no hay forma de que yo pueda decir ‘sí, claro, esto estuvo bien’, porque no, no estuvo bien”, expresó la actriz.

Después de un matrimonio que duró casi 20 años, Marco Uriel decidió seguir sus sueños, lejos de su familia y las deudas económicas que poco a poco fue acumulando, relató su ex esposa, quien aseguró que se ha recuperado sólo gracias a que está consciente de ser el único ejemplo que tiene su hija.

La actriz de La madrastra relató que toda su vida se ha tenido que enfrentar a abandonos: cuando era niña porque su padre la abandonó a los 4 años, y cuando su esposo abandonó a su familia. Ya que no deseaba que el actor se divorciara de ella, asegura que le preguntaba qué necesitaba para quedarse, pero ella sólo obtuvo un “no sé” por respuesta o completo silencio.

La actriz confirmó que sigue pagando las deudas que le dejó Marco Uriel a más de 10 años de su divorcio(Foto: Instagram / @ceciliagabrielaoficial)

A pesar de que no perdona a su ex esposo por lo que le hizo, entre lagrimas dijo que ha aceptado que nunca volverá a su vida y la familia que ella, él y su hija tenían, nunca podrá reconstruirse.

“Ya no es él, ya no es esa persona mágica y maravillosa con la que yo me casé, ya no está aquí. Me sentí más tranquila porque dije ‘ya se fue, ya lo dejé ir, ya no está dentro de mí'. Sí es él, sí sé que está vivo, y ojalá se hubiera muerto porque yo lo tendría en un nicho con flores”.

La actriz salió adelante gracias a sus personajes en telenovelas y obras de teatro, pero actualmente su principal apoyo económico es la ANDA, en donde realiza trabajo administrativo gracias a que tiene estudios en Turismo y Hotelería y es secretaria bilingüe ejecutiva.

Cecilia dijo estar dispuesta a recomenzar finalmente su vida (Foto: Captura de pantalla YouTube / Mara Patricia Castañeda)

Cecilia Gabriela dijo estar dispuesta a volver a tener un protagónico en telenovelas, a tener una pareja y a encontrar la paz después de pagar las deudas que su ex esposo le dejó.

Espera próximamente regresar a su carrera artística, ya que tiene un proyecto en puerta, pero en el cual trabajará después de que la pandemia actual le permita volver, pues su salud se ha visto comprometida por lo que tuvo que experimentar tras su separación.

