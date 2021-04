Lambda habló sobre cómo superó la difícil ruptura de su último noviazgo

(Foto: Instagram / @lambgarcia)

El febrero pasado, Lambda García reveló que había estado en una relación con el actor y cantante Luja Duhart, con quien mantuvo un noviazgo por más de un año. Tras su ruptura, se vieron envueltos en una polémica y el presentador reveló que fue difícil de superar por lo mediático de la situación.

El presentador de Hoy, Lambda García, confesó que recuerda su noviazgo con Luja Duhart como una buena experiencia, pero poco a poco se dieron cuenta de que no querían lo mismo en sus vidas, por lo que decidieron terminar la relación y piensa que fue para bien.

“Uno quiere comprometerse, el otro también quiere comprometerse, pero al final no embonan ciertos engranes que, al final de cuentas, como yo le dije: ni estamos en la edad de estar otra vez cagándola, ni estamos en edad de otra vez buscando estar mal con uno mismo y con la persona con la que estás”, explicó García en Miembros al Aire.

Antes de que anunciaran públicamente que habían terminado su noviazgo, se rumoraron las razones del porqué ya no se les veía juntos en redes sociales, por lo que finalmente, entre lágrimas, Lambda reveló que fue una decisión que se tomó de un momento a otro y fue por el bien de ambos. “Hay que ser hoy conscientes y hay que tener la madurez necesaria de decir ‘wey, no se puede, no podemos”, agregó.

“No es algo que haya estado en los planes de nadie, no es algo que haya estado rondando la cabeza, simplemente pasaron así las cosas. Estoy consciente de que todo va a ser para bien y que todos vamos a estar muy bien. Yo me voy de esta relación diciendo cosas muy bonitas, diciendo cosas hermosas. [...] Sin duda, ha sido una de las relaciones más hermosas que he tenido”, explicó a sus seguidores.

La pareja solía compartir día a día cómo eran sus vidas y Lambda aseguró que fue porque él se sentía cómodo con Duhart y le gustaba mostrar su felicidad a sus seguidores, además de que ambos estaban conscientes de lo que sí y no podían decir.

El presentador dijo que hubiera deseado no ser tan abierto acerca de lo que ocurría con su pareja, pues eso permitió que la gente entrara en sus vidas y los presionara pidiendo explicaciones acerca de lo que hacían. “Qué me queda como moraleja en mi relación? Pues guárdate un poquito para ti, pero soy nuevo en esto”.

Lambda reveló que ahora ya está consciente de lo que quiere para su siguiente noviazgo, pues en anteriores relaciones llegó a permitir a otros restringir su forma de vestir, actuar o las imágenes que subía a sus redes sociales por no molestar a su pareja.

Antes de estar con el cantante Luja Duhart, García mantuvo una relación con el histrión Polo Morín. Ocultaron su noviazgo hasta que se separaron porque ninguno de los dos quería hacerlo público, pero debido a la presión mediática, finalmente el presentador aceptó que no había hablado de él y Morín porque temía a los prejuicios por sus preferencias sexuales.

Su noviazgo con Duhart se convirtió en lo contrario, pues el presentador dijo que se sintió libre de expresar su amor en redes sociales, pero también fue criticado por mostrar situaciones íntimas que ambos vivían.

