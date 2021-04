“No le hago caso a viejos borrachos”: Diego Luna habló así de Carlos Bonavides por un malentendido

Diego Luna y Carlos Bonavides actuaron junto con Laura León en El premio mayor (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con lo expresado por el actor Carlos Bonavides para el programa Sale el Sol, Diego Luna estaría enojado con él por sentirse señalado en cuanto a su supuesta postura sobre las telenovelas, ambos talentos formaron parte del elenco en la producción de Televisa El premio mayor entre 1995 y 1996.

Cuando Carlos Bonavides fue cuestionado sobre la razón que tendría el actor de Rudo y Cursi (2008) para estar enfadado, respondió lo siguiente:

“El me dijo ‘yo no vuelvo a hacer una telenovela’ pero yo jamás dije nada de que el odiaba las telenovelas y eso, a Diego Luna le fueron con chisme de que yo había dicho quien sabe que, yo sería incapaz de hablar mal de Diego Luna”.

La molestia de Diego Luna lo habría llevado a decirle “viejo borracho” al protagonista de La Jaula, haciendo referencia a las adicciones que tuvo que sobrellevar Carlos Bonavides. El actor no especificó en que momento o lugar sostuvieron dicha discusión.

Carlos Bonavides también actuó en Salud, dinero y amor (Foto: Instagram @carlosbonavidesoficial)

Después Bonavides habló sobre lo que pensaba realmente de Diego Luna e incluso recordó que le había puesto un apodo de cariño.

“Me siento orgulloso de que él haya triunfado tanto, de que esté tan bien, para mi es un honor haber trabajado con él, yo le decía ‘el mayoneso’ porque le pone sabor a las cosas, yo le decía ‘el mayoneso’ y siempre lo quise mucho.”, explicó para el matutino de Imagen Televisión.

Carlos dijo también que no deseaba generar polémica o problematizar respecto al comentario de su colega: “El se enojó, dijo que él no le hacía caso a viejos borrachos, entonces yo digo ‘bueno a lo mejor alguien le dijo’, yo no le dije nada, afortunadamente ya tengo 14 años de sobriedad (...) yo lo respeto mucho, lo quiero mucho, lo admiro mucho, yo no tengo bronca con nadie”.

El actor Carlos Bonavides actualmente participa en el concurso de baile Las estrellas bailan en Hoy'. (Foto: @carlosbonavidesoficial/ Instagram)

Con su papel del excéntrico millonario “Huicho Domínguez”, Bonavides alcanzó el punto más alto de popularidad en su carrera, pero que también lo hundió en el espejismo de la fama.

“Ya la heroína y la cocaína la usé grande, pero empecé a tomar muy chico, de 14 años, y tomé toda mi vida. Después las drogas llegaron a mi vida y, cuando me hice famoso como “Huicho”, ese ladrillo me volvió loco, me transformó”, contó el actor a Talina Fernández en su sección del programa Sale el sol a principios de marzo.

Bonavides reconoció que sus excesos, quien los padeció en gran medida fue su madre, que ya falleció, pero que el actor “sigue sintiendo cerca”: “Hice sufrir mucho a mi madre y sufrí mucho, pero afortunadamente encontré el amor y me di cuenta del amor que me había dado mi madre siempre. Ella fue un escudo, su muerte fue y es para mí un dolor inquebrantable, pero también un alivio espiritual, porque mi mamá era mágica”, contó en la entrevista.

El actor mexicano Diego Luna. (EFE/Iván Villanueva/Archivo)

En 2019 Laura León criticó a Diego Luna por una supuesta actitud de desprecio ante la mención de la telenovela donde actuaron juntos.

Durante una entrevista, un reportero dijo lo siguiente: “Cada vez que le preguntamos a Diego Luna de El Premio Mayor sí pone cara de asquito, ¿eso está mal verdad?”; a lo que la actriz respondió “Pobrecito porque lo que escupe al cielo le cae en la cara. No puedes hacer eso porque de eso comiste, que no se te olvide nunca”.

Al respecto el actor de Rogue One: una historia de Star Wars (2016) no emitió opinión alguna, sin embargo, es cierto que los proyectos en los que se involucra son películas y no telenovelas, algunas de sus participaciones son Milk (2008), Solo quiero caminar (2008), In the Playground (2009), Casa de Mi padre (2012) y Contraband (2012).

SEGUIR LEYENDO: