Así habló José Manuel Figueroa de Ninel Conde y su polémica relación con Larry Ramos

José Manuel Figueroa habló de la relación que mantuvo con Ninel Conde hace muchos años (Foto: @mundonovelero1 / Twitter - @ninelconde / Instagram)

José Manuel Figueroa habló de Ninel Conde y su situación difícil con relación al empresario Larry Ramos. Luego de que el cantante hubiera mantenido una relación de años con la actriz, José Manuel abrió un poco su corazón para decir su opinión sobre el tema.

En el programa de YouTube Chisme no Like los conductores le hicieron mención al intérprete de Tierno pecado sobre las ex parejas que ha tenido Ninel Conde. Esto porque hace no mucho la también modelo tuvo una entrevista en El Gordo y La Flaca donde hablaron sobre su “desafortunada” suerte con los hombres.

Al preguntarle a José Manuel si él, como ex novio de la “Bombón asesino”, considera que tiene razón, este fue claro sobre su opinión respecto a Ninel: “Yo te puedo decir que Ninel es un ser humano de un corazón muy bonito”. De ahí comenzó a explicar que, en todo el tiempo que pudo compartir con ella, José Manuel sólo vio a una mujer noble y que merece la felicidad.

José Manuel Figueroa aseguró que Ninel Conde es un "ser humano muy noble" (Foto: ninelconde / Instagram)

Por otra parte, Figueroa compartió a Javier Ceriani y a Elisa Beristain que le duele cuando le hablan sobre los problemas en los que involucran a Ninel. “Cuando yo estuve con ella, yo tuve una relación muy bonita, muy linda, llena de muchos recuerdos (...) hermosos en mi corazón”, expresó el compositor.

También comentó que todavía ha mantenido comunicación con ella. No obstante, aclaró que no se hablan siempre, sino que son contados mensajes durante determinadas épocas. Cuando le preguntaron si le daría algún consejo a Ninel sobre su situación con Larry o con los hombres en general, el cantante prefirió no hacerlo para evitar una indiscreción y sólo le deseaba lo mejor.

Ninel Conde y José Manuel Figueroa se hicieron pareja en 2003. Luego de que la actriz tuviera un matrimonio con Ari Telch que terminó en divorcio, Ninel probó suerte en el amor con el hijo de Joan Sebastian, con quien comenzó a tener una relación laboral y amistosa que posteriormente resultó en un romance que duró unos cuantos años.

José Manuel Figueroa y Ninel Conde han demostrado que llevan una relación bastante cordial; tanto así que incluso han hecho conciertos juntos (Foto: Instagram @ninelconde)

A pesar de que su vínculo parecía un tanto sólido (al grado de que incluso cuentan con algunas colaboraciones en sus canciones), esta pareja anunció su separación definitiva en 2006. En ese entonces no dieron muchos detalles al respecto, pero Ninel revelaría, mucho tiempo después, que el motivo de su ruptura con el cantante fue por varias infidelidades de él.

De cualquier modo, contrario a lo que muchos podrían creer, Ninel y José Manuel llevan hoy en día una relación cordial, misma en la que se reconocen como amigos y se guardan mucho cariño. Con lo anterior dicho, cabe recalcar que en estos momentos Ninel Conde está pasando por un momento difícil de su vida.

Y es que la también llamada “Bombón asesino” ha estado envuelta en la polémica luego de meses en los que su pareja actual, el empresario Larry Ramos, fuera acusado por fraude. Hace tan sólo unos días, la también modelo fue testigo de cómo detenían a Ramos en el aeropuerto de Miami.

Recientemente Ninel ha sido muy criticada por la situación legal de Larry Ramos, su actual pareja (Foto: @ninelconde/ Instagram)

Ahora bien, recientemente ha hecho fuertes declaraciones sobre su relación con este empresario de origen colombiano. Tal parece ser que Ninel y Larry nunca se casaron legalmente (como hicieron creer a los medios de comunicación), sino que su unión fue una simple ceremonia espiritual y simbólica.

Antes de esa revelación, Ninel habría publicado un comunicado a la prensa. Esto lo hizo poco después de que Larry fuera detenido. En dicho mensaje pedía que no la vincularan con los problemas legales de su todavía pareja, puesto que su vínculo era meramente sentimental y no tenían relación económica alguna.

