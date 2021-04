“Me siento mal”: Lucía Méndez recordó el día en que Raúl de Molina la tocó sin su consentimiento

Foto: @luciamendezof / Instagram - @rauldemolina / Instagram

Lucía Méndez habló sobre el incómodo momento que vivió hace 17 años, cuando fue invitada al programa Pica y se extiende, en el cual el presentador Raúl de Molina tocó indebidamente a la actriz como parte de una supuesta broma.

Raúl de Molina, también conocido como “El Gordo” Molina, presentador de Pica y se extiende, programa similar a El Gordo y La Flaca, ha sido acusado por los presentadores de Chisme No Like de haber aprovechado de diferentes situaciones dentro de las grabaciones de los programas para acosar a las invitadas, dichas acusaciones fueron en esta semana.

Entre las víctimas se encuentra Lucía Méndez, quien asistió al programa conducido también por Lili Estefan en 2004. En un video que se retomó, se puede ver cómo “El Gordo” abraza a la cantante para después deslizar sus manos hacia abajo y tocarla, a lo que Méndez deshace el abrazo y se muestra incómoda ante la situación.

Lucía Méndez y el momento incómodo con Raúl de Molina (Video: Youtube / Lilistefan)

Elisa Beristain llamó en vivo a la cantante para que ésta contara su versión de los hechos: “Estábamos al aire y solamente le dije ‘oye gordo, ¿qué te pasa? ¿qué onda?’, el me dijo ‘no, nada, es una broma’, así fue como pasó”, recordó la también actriz.

“En el momento en que me agarró las pompas, soy sincera, no hice nada, pero después, cuando vinieron los cortes dije ‘¿por qué? ¿por qué tan mandado, gordo? Yo no me llevo así”, agregó Méndez.

Aclaró que, después de esa toma, Raúl de Molina le pidió disculpas ya que la vio muy molesta, esperando que no se notara su enojo cuando se retomara la grabación. Lucía Méndez agregó que se siente mal porque el video nuevamente haya sido sacado a la luz, pues fue un momento desagradable para ella.

Raúl De Molina es uno de los presentadores más importantes de Univision y la televisora podría buscar limpiar su imagen (Foto: Univision)

Entre las denuncias que se han hecho hacia el presentador, la cantante Virggi López compartió que en el 2005 fue invitada a entrar al Jacuzzi del Gordo del programa El Gordo y La Flaca para hacerle una entrevista. La cantante aceptó, pues lo que menos esperaba era ser acosada por el presentador en vivo.

“Resulta que el hombre comienza a meterme la mano por debajo del agua a agarrarme las pompas [...] me dijo: ‘tú sabes, estás empezando, no puedes decir nada, no puedes parar el en vivo’”, relató López. También aseguró que se desconcentró completamente de lo que estaba ocurriendo en el programa, pues no fue sólo una vez la que la tocó sin su consentimiento, sino tres.

Virggi externó que cuando sucedió, no quiso contarlo porque pensaba que su carrera no avanzaría si denunciaba a su acosador, además de que temía no ser escuchada por estar iniciando en el medio artístico, pues fue parte de las amenazas que le hizo “El Gordo”.

En las imágenes, presumen los presentadores de "Chisme No Like", se pueden ver las intenciones de Raúl de Molina hacia Virggi López (Foto: YouTube / Chisme No Like)

El video en donde se ve cómo fue acosada Virggi, dijo Ceriani, no se puede presentar ya que posiblemente Univision comenzará a intentar limpiar la imagen de su estrella, pues Raúl de Molina es uno de sus presentadores más importantes,

Una periodista del medio La Opinión se puso en contacto con la oficina de asuntos legales de Univision, televisora que transmite El Gordo y La Flaca, para cuestionarles si se tenía conocimientos de los actos que cometía su presentador.

La televisora respondió a la periodista que “Univision toma en serio este tipo de alegatos y lo revisaremos cuidadosamente”.

Los presentadores de Chisme No Like informaron que las acusaciones seguirán y esperan una respuesta de Univision y de Raúl Molina, a quien le ofrecieron abrirle los micrófonos para que de una explicación ante su conducta.

