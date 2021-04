Cómo se ve actualmente Angélica Rivera: así reapareció en Miami junto a Gustavo Adolfo Infante

Angélica Rivera vuelve a ser vista en redes sociales gracias a que Gustavo Adolfo Infante se tomó una foto con ella en un restaurante de Miami (Foto: Cuartoscuro / Instagram / @allvipp_es)

El periodista de medios Gustavo Adolfo Infante compartió una foto en su cuenta de Instagram en donde se le ve acompañado de la ex primera dama, Angélica Rivera, quien últimamente ha dado de qué hablar, pues se dice que pronto podría volver a las telenovelas.

En la imagen que compartió Infante, se lee “me dio mucho gusto ver a mi amiga Angélica Rivera en Miami. Guapísima”, agregó en el pie de su publicación “Qué padre verte Angelita querida. Un abrazo afectuoso”.

Los comentarios de los seguidores del periodista no se hicieron esperar y entre ellos se leen quejas como “¿Ya va a regresar lo que se robó de Los Pinos?”, pero también hay quienes hacen comentarios acerca de su aspecto, diciendo que se le ve “mejor que nunca”.

Gustavo Adolfo Infante se dijo feliz de haber visto a su amiga, la actriz Angélica Rivera (Foto: Instagram / @gainfante)

De la vida de “La Gaviota” se sabe poco después de que se casó con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, de quien se divorció hace dos años. Borró su cuenta de Instagram poco después de que se anunció la separación de la pareja y sólo se sabe de su paradero gracias a sus hijas.

Sofía, Fernanda y Regina Castro, las hijas de la actriz, comparten fotos con ella y, a veces, una que otra amiga también; pero ella no ha vuelto oficialmente a su vida frente a las cámaras. Se sabe que actualmente reside en California, Estados Unidos, y antes de desaparecer de las redes sociales dijo que se enfocaría en regresar a su carrera profesional.

A pesar de los rumores en los que se aseguraba que “La Gaviota” ya tenía un proyecto en puerta, su ex pareja, el productor “El güero” Castro, reveló hace un mes en un encuentro con la prensa que la actriz no está trabajando en ningún proyecto y, por el momento, no será él quien la invite a regresar al medio, pero considera que volverla a ver interpretando algún papel no es una situación lejana .

Hijas de la ex primera dama comparten imágenes junto a su madre (Foto: Instagram / @fernandacastromusica)

“Yo creo que pronto podrá regresar ella a trabajar, si yo tuviera en mis manos un personaje, una historia adecuados para ella, no dudaría en invitarla, no dudaría, la verdad sería algo que me daría mucho gusto, es una mujer que tiene mucho talento y yo espero que pronto regrese, no tiene que ser conmigo, yo creo que pronto tendrá un proyecto que valga la pena para ella y que lo pueda realizar”.

Cynthia Klitbo también compartió una foto al lado de la ex primera dama de México esta tarde y la actriz Aylin Mujíca, quienes presumieron estar celebrando 27 años de amistad que inició con las grabaciones de la telenovela La dueña, la cual Rivera protagonizó.

Dentro de las publicaciones de ambas actrices se etiquetó a una cuenta de Angélica Rivera, pero ésta es privada.

Cynthia Klitbo también compartió esta tarde una foto junto a Angélica Rivera y Aylin Mujica (Foto: Instagram / @laklitbocynthia)

La carrera artística de la protagonista de Destilando amor se apagó hace más de una década, cuando en 2010 contrajo matrimonio con el entonces gobernador del Estado de México. Durante su matrimonio se dedicó a las actividades que le correspondían como primera dama del país.

Posteriormente se vio envuelta en diferentes polémicas que han manchado la reputación de la actriz por tratarse de temas políticos de corrupción, enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses por casos como el de la llamada “Casa blanca”.

Debido a la reciente y abrupta reaparición de “La Gaviota”, sus seguidores expresaron en la publicación de Instagram de Gustavo Adolfo Infante desear que sea invitada a la sección de entrevistas del periodista, en donde las celebridades relatan episodios oscuros de sus carreras.

