Por qué Marisol González hizo recordar a Jolette en el programa HOY

Jolette y Marisol González (Foto: IG @jolettenavarrete/@marisolglzc)

Marisol González es bailarina en el concurso Las Estrellas Bailan en Hoy, este 21 de abril la conversación entre ella y Lolita Cortés habría recordado una de las tantas críticas que recibió Jolette Navarrete por parte de la entonces jurado de La Academia en 2005.

La calificación que Lolita Cortés le puso a la pareja de baile formada por Marisol y Moisés Muñoz fue de 1. En sus comentarios la actriz cuestionó a la concursante sobre sus habilidades y su deseo de tener una coreografía sencilla para comenzar.

Marisol le respondió que ella tenía un proceso distinto y se le dificultaba realizar algunos movimientos, por lo que esperaba que su primer número no le representara mayor dificultad, a lo que la jurado sentenció: “pues me parece muy mal porque estás en una competencia, entre más fácil, menos luces; a menos que lo hagas exacta y precisa, que no sucedió, por supuesto”.

El rigor de dichos comentarios tuvo similitud con las disputas de 2005 entre Jolette y Lolita Cortés, quien sentenciaba a la concursante cada noche pues consideraba que no tenía el talento suficiente.

Lolita Cortés comenzó en teatro a los 8 años (Foto: captura de pantalla /lasestrellas.tv)

“Quise dar lo mejor, hice lo que estaba en mis manos, me sentí bien al superar mi miedo” dijo Marisol cuando fue cuestionada por la jurado sobre si su número había representado su máximo esfuerzo.

En el concurso Las Estrellas Bailan en Hoy Lolita Cortés aconsejó a Marisol y Moisés Muñoz que no esperaran coreografías sencillas pues debían salir de su zona de confort y superar sus retos. También le dijo a la concursante que debía trabajar en su autoestima.

Después la actriz de teatro tundió a la pareja por presentar la misma tabla gimnástica del día anterior, expresó que la acción le pareció triste y por último mencionó que el número presentado no podría representar orgullo para la mamá de la participante:

“Felicito a tu madre porque va a ser su cumpleaños, pero este espero que no sea su regalo y espero que su regalo sea el de mañana con algo mucho mejor”

La canción que había interpretado Jolette fue Y yo sigo aqui (Foto: captura de pantalla/Youtube)

Tras la interpretación de Y yo sigo aquí por parte de Jolette en 2005 Lolita Cortés incluso le pidió a la audiencia que dejaran de votar por ella. Algunos de los comentarios que realizó fueron los siguientes:

“Y ahora Jolette; es que es una canción de Paulina Rubio, no puede haber algo más simple que una canción de Paulina Rubio y te estabas ahogando […] quiero pedir a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella, les pido de corazón, yo creo que México es un país que nos ha dado excelentes artistas y quien lo está pasando más mal es Jolette”.

Después de dicha petición Lolita Cortés aseguró que la actual consejera de belleza en Hoy estaba ocupando un lugar que no merecía en la competencia de TV Azteca. La concursante permaneció 17 semanas en el reality para luego salir por voluntad propia; años después reveló que la única razón por la cual no la eliminaban era por el público, pues adoraba verla debatiendo con la jurado.

Jolette Navarro se integró al matutino de revista en 2019, tiene su sección titulada Jole tips y ha conducido algunos programas de Cuídate de la Cámara, donde da críticas sobre estilismo y moda.

Los jueces de 'Las Estrellas Bailan en Hoy' son Latin Lover, Andrea Legarreta y Lola Cortés. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Los jueces de este concurso son Latin Lover, Lolita Cortés y la conductora Andrea Legarreta. Esta dijo que será una juez que tratará con cariño a los participantes y no planea ser ruda.

Además de la pareja que hoy fue duramente calificada, estas son las otras 7 duplas del concurso donde el público será fundamental en el desarrollo y conclusión del desafío:

Anél Noroña y Wuicho Domínguez, Lambda García y Mariana Echeverría, Tania Rincón y Paul Stanley, Brandon Castañeda y Lourdes Munguía, Michelle Veith y Emir Pabón; los luchadores Macky y Tinieblas Jr, así como Pablo Montero y Andrea Escalona.

