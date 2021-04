“Las Estrellas Bailan en Hoy”: Lourdes Munguía, Moisés Muñoz y Pablo Montero, los últimos integrantes de reality de baile de Televisa

Los conductores de 'Hoy' se preparan para el estreno del reality show 'Las Estrellas Bailan en Hoy'. (Foto: @programa hoy/ Instagram)

A unos días del estreno del reality show Las Estrellas Bailan en Hoy, el elenco del programa matutino de Televisa destapó quienes serán parte de las ocho parejas que durante seis semanas competirán por ver quién se mueve mejor en la pista.

La primera confirmada del día fue la actriz Lourdes Munguía, quien se mostró feliz y emocionada de participar en la nueva sección del matutino.

Lourdes se definió como una “Mujer luchona, guerrera, optimista. No me derrumbo a cualquier cosa, me gusta la alegría en la vida, soy espiritual”. En su presentación habló de su vida y algunas decisiones personales, como la de no ser madre aunque sí lo deseaba.

“Mi estrategia en este reto es echarle muchas ganas y divertirme. Desde luego voy a usar muchas técnicas que he tenido, porque en mi carrera siempre ha estado (el baile) muy constante, ya sea en el deporte o en yoga. He hecho algunas obras musicales”, compartió la actriz.

Video: @programahoy / Instagram.

Lourdes Munguía es conocida por haber participado en novelas como Muchachita, Pueblo chico, infierno grande, El privilegio de amar y Así son ellas, así como en cintas como Inesperado amor y ¿Cómo fui a enamorarme de ti?

“El baile es pasión, el baile es entrega y tiene que lucirse”, expresó la también modelo de la revista Playboy. En 2014 participó en la obra musical ¡Qué rico mambo!, donde puso a prueba sus habilidades de baile, que demostrará el próximo 19 de abril en Hoy.

El otro participante confirmado para el reality es el ex portero del Club América Moisés Muñoz. “Soy una persona muy alegre, así me considero”, fueron las primeras palabras que compartió.

El ex futbolista compartió una de sus más duras batallas: el accidente automovilístico que sufrió en compañía de su familia en la carretera México-Guadalajara durante el 2012.

“Afortunadamente nadie salió lastimado, además de mí que realmente es irrelevante”, pues en el percance, en el que su auto terminó destrozado, viajaban sus hijos de 8 y 3 años.

Aunque le dedicó 20 años de carrera profesional al futbol, una de sus pasiones es bailar. (Foto: Twitter / @raulbrindis)

A nueve años de aquel terrible suceso, Muñoz rememoró: “Sigo sufriendo los estragos de ese accidente, porque tomo medicamento anticonvulsivo. Sufrí un fuerte golpe en la cabeza que me hizo convulsionar. Según los doctores y los paramédicos que me atendieron dejé de respirar durante un periodo de tiempo”.

Después de 20 años de trayectoria en el deporte, en 2018 anunció que se unió al programa Mira quién baila para el Teletón de Televisa, donde participó como bailarín, por lo que esta vez no será la primera vez que participe en un reality show de baile.

“Mi estrategia simplemente es ensayar, no soy un bailarín profesional, pero me gusta y se me da”, afirmó el comentarista.

Los conductores de Hoy se mostraron muy emocionados por la participación de “Moi”. “Baila, canta, tiene toda la actitud. Nos traumó en la final y nos humilló”, bromeó Raúl Araiza haciendo referencia a el equipo Cruz Azul.

Pablo Montero también participará en 'Las Estrellas Bailan en Hoy', aunque no especificaron su papel durante el show. (Foto: @pablomoficial/ Instagram)

Durante los últimos minutos de la transmisión de este día, Galilea Montijo destapó a otro participante, pero no especificó qué papel tomaría dentro del show.

“Les tengo el pilón para este lunes. Me acaban de informar que viene un guapo, se va a integrar un guapo a esta aventura, pero no sabemos si viene como juez, si viene como pareja o si va a cantar”, adelantó la conductora Galilea Montijo.

Este último integrante es el cantante Pablo Montero, que aunque no contó con el material de los demás concursantes, fue confirmado como parte del elenco de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Hasta este momento, los participantes que serán parte del show son Tania Rincón, el luchador Tinieblas Jr., la comediante Mariana Echeverría, Carlos Bonavides y Michelle Vieth.

Las Estrellas Bailan en Hoy será transmitido de 11:00 a 12:00 horas a partir del 19 de abril en el Canal de las Estrellas.

