“Te pareces tanto a lo que soñé”: Christian Nodal y Belinda adelantaron un fragmento de su esperado dueto

Por la mañana de este martes, Christian Nodal adelantó algunas canciones que vendrán incluídas en su nuevo disco y compartió con sus seguidores algunas piezas a dueto con artistas como la Banda Ms y Mocedades. Sin embargo, lo que sorprendió a sus seguidores fue la pieza que cantó junto a Belinda.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Nodal compartió que se sentía desesperado porque “salgan estas rolitas y mi disco” y adjuntó un video en el que se mostró disfrutando de una serie de canciones inéditas, entre ellas las que cantó junto su novia.

“Mi canción favorita, Belinda”, escribió el cantante sobre el video en el que se escucha de fondo a ambos cantantes entonar una canción con una letra sumamente romántica.

Video: @nodal / Instagram.

“Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir. La verdad solo es una y te voy a decir”, se escucha a Nodal cantar en la melodía, " y así te vas acostumbrando a que te diga que te pareces tanto a lo que soñé”, contesta Belinda.

“Ya me estoy acostumbrando a tu sonrisa, dime si tienes planes. ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida?”, cantan ambas voces a dueto, en lo que parece ser el coro de la canción.

Incluso, según confesó Nodal, en esta colaboración se encuentra el grito de “Christian Nodal más chingón por los siglos de los siglos”, pues esta vez Belinda es quien se encarga de entonar el sello del cantante.

En otras historias de Instagram, el cantante también dio una pequeña probada a sus seguidores de la canción que próximamente estrenará junto a la agrupación de banda sinaloense, la Banda Ms.

Por su parte, Belinda respondió al gesto de su novio y confesó desde sus historias de Instagram que la canción en la que ambos participaron también es “su favorita”.

FOTO: Instagram/@belindapop

Recientemente, el compositor de múltiples éxitos se ha sincerado con su público sobre el proceso de composición de este nuevo álbum en puerta. Ello después de que admitiera que gracias a lo feliz y enamorado que se encuentra de Belinda, ahora es complicado escribir canciones “dolidas”.

Y es que, según confesó Nodal a Infobae México, “las canciones bien dolidas”, como su más reciente colaboración con Los Plebes, “es lo que me funciona, es mi esencia, así esté muy enamorado o muy dolido, el chiste es seguir con eso y no mezclarlo con mi vida personal”. Así que no podían faltar en esta nueva producción.

Sin embargo, desde Twitter, el cantante escribió un mensaje en el que pidió ayuda con las letras de sus canciones: “Nunca había batallado tanto pa (sic) componer dolidas. Cuentenme sus historias a ver si sale algo”.

Con este tuit, el cantante originario de Sonora pidió ayuda a sus fans para poder escribir (Captura: Twitter)

Por su puesto que los seguidores el cantante no se hicieron a esperar y comenzaron a bromear al respecto con comentarios como “Carnal, conmigo escribes un álbum completo” y otros tantos donde señalan que el enamoramiento del cantante hacia Belinda fue el culpable de ese nuevo impedimento.

A la postre, y después de los cuantiosos comentarios que le hicieron llegar sus fanáticos a través de la red social, pronto Nodal aseguró en Twitter que ya estaba listo para componer: “Ya tengo contenido de más para componer, jajajaja. Gracias por su participación. Esperen su nombre en los créditos”.

