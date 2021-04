Prácticamente fungió como su padre y ahora no se pueden ni ver: el rompimiento de Andrés García y Luis Miguel

Andrés García ayudó a que Luis Miguel lanzara su carrera como cantante (Instagram)

Este fin de semana el nombre de Luis Miguel se ha robado la atención de todos y algunos famosos cercanos a él han recordado la relación que los unió al “Sol de México”.

Y probablemente uno de los más importantes es Andrés García, quien fue el primer testigo del talento de Luis Miguel y quien lo lanzó a la fama.

Sin embargo, aquella cercana relación que los unió como a un padre e hijo se esfumó de un momento a otro y Andrés García reveló los detalles en entrevista con Yordi Rosado.

De acuerdo con el testimonio del actor, los problemas comenzaron por la fama de Luis Miguel a quien, asegura, se le subió la fama.

Según recordó Andrés García, en alguna ocasión discutió con el intérprete de Hasta que me olvides: “Se le subió un poquito quizás la fama y entonces yo me molesté y contesté como contesto yo”, aseguró.

Andrés García revela por qué se distanció de Luis Miguel

A pesar de ello, el actor explicó que la pelea y distanciamiento es como cualquier otra que pueden llegar a sufrir los padres con sus hijos, aunque en el caso de los famosos es más problemático.

“Sobre todo cuando son famosos es difícil porque el hijo, de repente, ya quiere que nadie le diga nada”, tal y cual fue el caso de Luis Miguel.

Sin embargo, el actor de Pedro Navaja recordó que pese al distanciamiento con Luis Miguel le sigue guardando cariño y no le desea nada malo.

Asimismo y con muchos años sin dirigirse la palabra, Andrés García reveló que sigue extrañando a Luis Miguel.

Algo que los fans de Luis Miguel y de la serie producida por Netflix saben es que Andrés García jugó un papel muy importante en la vida del cantante, pues ayudó a la familia Gallego Basteri en los difíciles momentos.

Un ejemplo de ello lo vemos reflejado en la primera temporada de Luis Miguel, la serie cuando la familia está a punto de quedarse sin un lugar dónde vivir por problemas económicos.

Pues Andrés García, al ser tan cercano con Luisito Rey, les ofrece su casa de San Jerónimo para vivir por una temporada, algo que hizo más cercano al actor y a la familia.

Incluso, el actor de El jinete de acero ha detallado en más de una ocasión que Luis Miguel y él se llamaban de cariño padre e hijo, respectivamente.

Por lo que en su encuentro con Yordi Rosado, Andrés García recordó una anécdota contada anteriormente en la que en una ocasión Luis Miguel le preguntó si él era su verdadero padre y no Luis Rey.

Tan cercana era la relación de Luis Miguel con Andrés García que lo llamaba "tío".

Aunque en esta ocasión agregó que ese día “El Sol de México” le dijo “yo no me parezco a mi papá, me parezco más a ti”.

Y es que en su relación con Luis Miguel había mucha afinidad: “Él me imitaba de una forma en la que te podías morir de la risa, me imitaba perfectamente bien”.

Además de estas dos experiencias que vivió con Luis Miguel, Andrés García también recordó que él fue el primer testigo del talento de Micky.

Según explicó, Luisito Rey lo invitó a escucharlo: “Empezó a cantar un cachito de La Madrileña, no se la sabía completa, y dije ‘ay, cabr*n...’”.

Y aunque el pequeño Micky no tenía un gran repertorio de canciones, según lo que detalló el actor, con las dos canciones que se sabía “con eso tenía para darte cuenta de la voz y de eso que proyecta Micky que es... te transmite el sentimiento de lo que quieren decir las palabras a través de su voz”.

Andrés García dispara en entrevista (Foto: Captura de Pantalla / YouTube Yordi Rosado)

Claro que estas revelaciones acerca de la vida del intérprete de La incondicional no fueron las únicas en hacer de este encuentro con Yordi Rosado algo inolvidable.

Pues en otro de los videos de la entrevista Andrés García disparó un arma al aire enfrente del youtuber.

Y es que según detalló el actor, disparar balas al aire es algo que suele hacer pues “hay gente que se mete sin pedir permiso, y desde donde me duermo, pum pum pum. Era Angelito con unas gentes que querían a fuerzas que me despertara para conocerme a las 10 de la noche”.

