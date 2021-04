Andrés García disparó su arma en plena entrevista con Yordi Rosado: “ahora uso este músculo”

Andrés García dispara su arma en una entrevista

Andrés García, actor mexicano, ofreció una entrevista con Yordi Rosado en la que mencionó sus aventuras dentro de las peleas callejeras, donde se consideró una “raza fuerte” dadas las múltiples batallas en las que se coronó.

Sin embargo, reveló que ya no puede moverse mucho tras la operación que tuvo en la espalda, por lo que ya no usa los músculos de los brazos, pero sí otro tipo de “músculo”: un arma.

De acuerdo con García, se trata de un arma de impacto: “una 9mm corta, pero redonda que te impacta y te tumba”.

En plena entrevista, aseguró que la última vez que disparó fue la noche anterior al encuentro con Rosado. En realidad, dijo, es algo bastante común, pues cuando la gente se mete a su propiedad, sin permiso, suelta balas al aire.

“Anoche fue la última ve que disparé. A la gente que se mete. Hay gente que se mete sin pedir permiso, y desde donde me duermo, pum pum pum. Era Angelito con unas gentes que querían a fuerzas que me despertara para conocerme a las 10 de la noche”, reveló.

Andrés García dispara en entrevista (Foto: Captura de Pantalla / YouTube Yordi Rosado)

Luego, Yordi le preguntó si alguna vez había sentido matar o herir a alguien, a lo que el exactor mexicano reveló: “si te contesto eso, te tengo que matar”, causando en el presentador una risa nerviosa.

Momentos después le dijo a Rosado que la manera correcta de disparar es con tres balazos al aire. “Esto es así”, dijo, antes de activar su arma en tres ocasiones frente al presentador.

“Eso que hicimos ahora de disparar al aire, ¿es legal?”, preguntó Yordi Rosado.

“Me vale madre. Si te vas a ajustar a lo que es legal, no te dejan ni ir al baño. Si alguien entra a mi propiedad, le puedo partir la madre”, cerró el actor.

Andrés García (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

Entre las aventuras que contó, aseguró que un día lo golpearon entre 12 personas. La bronca empezó junto con sus amigos, que eran entre cuatro y cinco, pero se fueron al ver que iniciaron los golpes.

Por lo anterior, se tuvo que enfrentar uno a uno contra los rivales, pero al ver su imponente fuerza y destreza para los puñetazos, se le fueron todos encima. Terminó en el hospital, reveló.

“Era muy fuerte. Aguantaba. Mi miedo era perder. Yo tenía miedo a perder. Era un perro de pelea, no les daba chance de nada”, aseguró al presentador Yordi Rosado.

Parte de su experiencia, dijo, se forjó en Acapulco, donde la gente supuestamente se peleaba mucho por los lugares en las playas, y a él siempre lo consideraban como una presa fácil por su “cara de pendejito o de niño bonito”, pero pronto se daban cuenta de la realidad.

Yordi Rosado mantiene un canal de YouTube donde ha entrevistado a varios famosos (Foto: Instagram @yordirosadooficial)

Andrés García está actualmente en el ojo del huracán por la repartición de bienes que hizo dentro de su testamento, en el que incluyó con el 50% al también actor Roberto Palazuelos.

Éste último, fue blanco de insultos y adjetivos como “manipulador”, pero en su defensa, esclareció las razones por las que Andrés García decidió nombrarlo heredero.

“Yo le sugerí a él que me pusiera como albacea para que yo pusiera orden entre todos sus familiares para distribuir sus bienes porque el sentía que se iba a morir. Entonces, de repente, un día me llegó y dijo que ya estaba el testamento y le dije: ‘Muy bien, ¿me pusiste del albacea?’, me dice: ‘Sí’. Le digo ‘Déjame checarlo’ y, de repente, lo empiezo a leer y me dejó el 50 por ciento de todas sus propiedades”, dijo Palazuelos para el programa transmitido por TV Azteca.

