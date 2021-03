Andrés García aclaró los rumores sobre el supuesto romance que mantuvo con Anahí

(Foto: Especial)

El actor mexicano Andrés García disipó las dudas existentes sobre el supuesto romance que mantuvo con Anahí, quien es 42 años menor que él y con quien ha compartido escenarios en la pantalla chica.

Durante una entrevista otorgada para el programa Hoy, García recordó que durante el año de 1999, ambos participaron en la telenovela “Mujeres engañadas”, donde interpretaban los papeles de padre e hija.

En aquel momento, él tenía 60 años, mientras que la ex RBD apenas cumplía 17 años. Algunos rumores aseguraron que al finalizar el rodaje, Anahí se fue a vivir con el galán de televisión a Acapulco, pero todos estos dichos fueron desmentidos.

“No. A Anahí yo la veía como una hija nada más. Era una niña encantadora y ahora es una señora encantadora, es muy encantadora pero nunca hubo nada de eso”, destacó el actor, quien actualmente tiene 79 años y señaló que simplemente la ayudó a luchar contra un trastorno alimenticio por el cual pasó durante las grabaciones de los episodios.

Durante esa misma entrevista, el conocido mujeriego también habló de su relación con el cantante Luis Miguel, a quien vio crecer y despegar en su carrera histriónica y musical, a pesar de que en la actualidad se encuentran distanciados debido a una pelea suscitada luego de una llamada de atención por parte de García.

“Por ahí tuvimos un raspón en algún momento que le llamé la atención y desde ese entonces no se ha comunicado conmigo, pero yo lo entiendo porque él es una figura y no está acostumbrado a que nadie le llame la atención. Pero yo lo sigo queriendo”, refirió.

Finalmente, el actor explicó que la decisión de volver a establecer contacto está en manos del cantante: “Yo no estoy peleado, es como un hijo al que le llamas la atención. Le dices ‘ubícate, maestro. Las cosas son de otra manera’, ya depende de él si quiere acercarse o no, yo encantado porque lo sigo queriendo”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el también productor habla abiertamente de sus diferencias con Luis Miguel. A principios del 2020 en una entrevista para Ventaneando señaló que estaba en desacuerdo con él: “Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha adquirido una forma de ser que a mí no me parece y (con la que) no estoy de acuerdo”, dijo.

*Información en desarrollo...