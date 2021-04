“Algo pasó ahí y pusieron a Dolores del Río”: Elsa Aguirre reveló por qué no actuó con María Félix

Elsa Aguirre y María Félix posando juntas (Foto: captura de pantalla Instagram/@elsa.aguirre.official)

Este sábado 17 de abril la actriz Elsa Aguirre fue la invitada de Gustavo Adolfo Infante en su programa El minuto que cambió mi destino, durante su plática la estrella del cine mexicano habló sobre cómo empezó su trayectoria en las películas, la razón por la que no compartió espacio con María Félix y por qué le dio una cachetada a Pedro Infante cuando la besó.

A finales de los años cincuenta la belleza de ambas actrices era constantemente comparada, Elsa Aguirre formaría parte del elenco de La cucaracha (1959) pero una modificación hizo que entrara en su lugar Dolores del Río, muchos rumores dijeron que habría sido María Félix quien habría solicitado este cambio para no verse opacada ni competir.

Cuando Elsa Aguirre fue cuestionada sobre esta supuesta petición respondió lo siguiente: “Algo pasó ahí y pusieron a Dolores del Río, algo pasó pero si lloré porque esa era la oportunidad para quitar lo que se hablaba de que Elsa Aguirre era del pueblo o que si era María Félix”.

Elsa Aguirre es originaria de Chihuahua (Foto: captura de pantalla Instagram/@elsa.aguirre.official)

Gustavo Adolfo le preguntó sobre su amistad con María Félix a la protagonista de Algo Flota sobre el agua (1948), quien respondió que no tuvieron tal nivel de confianza, sin embargo reconoció admirarla por su belleza y su contribución en volver famoso el cine mexicano.

“Sólo esa vez estuvimos en la fotografía, ella estaba de negro y yo de blanco, jamás pretendí una amistad, creo que me gustaba más como artista, atractiva la mujer, nos hizo famosos en el mundo entero, no fuimos amigas y yo no pretendí parecerme a nadie”, recordó.

Sus primer contrato lo obtuvo en 1945 cuando ganó un concurso de belleza a los 15 años, dicho acuerdo fue por tres películas de las cuales sólo filmó El pasajero diez mil (1946) y El sexo fuerte (1946) porque su mamá canceló la contratación cuando ya no la dejaron pasar a los camerinos. En ese momento ella ganaba 300 pesos mensuales.

A pesar de su éxito ella no tenía intenciones de comenzar una carrera en el mundo de las películas “iba al cine de chica pero nunca pasó por mi mente ser artista, famosa, tener dinero ¿sabes cual era mi sueño? ser libre, volar”, expresó.

Elsa Aguirre y Pedro Infante protagonizaron Cuidado con el Amor (Foto: Instagram/@elsa.aguirre.official)

Respecto a su anécdota con Pedro Infante, ella recordó que cuando le dijeron que trabajarían juntos en Cuidado con el amor (1954) hubo una atracción inmediata entre los dos y explicó porque le dio una cachetada cuando la besó en su camerino:

“Entonces llega un momento en que la maquillista quizás se puso de acuerdo con él y me dijo que tenía que salirse, dejó la puerta abierta del camerino, (...) lo peor del caso es que la maquillista me dejó con todo el polvo en las pestañas, toda blanca (...) llega Pedro y se para atrás de mí, me presenta un osito con un tamborcito, de repente le da la vuelta al sillón y quedo enfrente de él y yo dije ‘¿que hago?’ y nada que me planta el beso (...) en el fondo no sabía si estaba casado, en ese momento la cosa natural pensé ‘si yo dejo que me bese, va a quererse casar conmigo’, así que por eso le di la cachetada”

En ese entonces Elsa Aguirre tenía 24 años y contó que también se acordó de su mamá, quien siempre le decía “yo le costé mucho trabajo a tu papá, por eso se casó conmino, una vez me agarró por la cintura y le di una cachetada”.

Al final recordó que Pedro Infante le dijo “valió la pena” y la filmación siguió su curso.

Elsa Aguirre en El minuto que cambió mi vida (Foto: captura de pantalla de YouTube)

Elsa Aguirre explicó que su verdadera motivación para actuar era la posibilidad de vivir a los personajes que representaba, tal como lo hizo en Algo flota sobre el agua (1948) donde le dio vida a una mujer quien robaba carteras y un hombre mayor -Joaquín Pardavé- se enamoraba profundamente de ella.

“Yo me la pasaba esperando la escena del beso, ahí estaba yo viviendo realmente, no como vivía con mi familia, estaba yo creando y siendo personajes”, explicó.

